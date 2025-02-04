Манікюр до Дня святого Валентина: червоний оксамит, френч навпаки та вампірський вайб. Фото

День святого Валентина – день любові і теплих зізнань. Причому не обов’язково другій половинці. Це може бути вечір піклування про себе, перше побачення, вихор пристрастей із коханням всього життя, або ж час у затишному родинному колі. Сценарії – різноманітні.

І найчастіше зі святом 14 лютого та з коханням асоціюється, звісно ж, червоний колір. Тож і манікюр цього дня в тренді саме в відтінках червоного.

Незалежно від того які у вас плани на вечір, романтичні або не дуже, надихайтеся нашою добіркою ідей для елегантного червоного манікюру.

Романтичні малюнки

Якщо ви все ще на мінімалістичній стороні, а максималізм – не для вас, то така ідея цікавого червоного манікюру буде вдалим рішенням. Обрайте нейтральну базу, від бежевої до рожевої, і попросіть майстра намалювати малесенькі сердечка або вишеньки. Таким чином ви створите особливий образ з елегантним натяком на романтику.

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Для прихильниць мінімалізму - маленькі червоні акценти Фото з Instagram

"Котяче око" з сердечками

"Котяче око" з сердечками виглядає як еквівалент любовного зілля на ваших нігтях. Починаючи від процесу їх створення і далі. Такий червоний манікюр з блискітками точно зачарує всіх навколо і створить атмосферу свята.

Червоний французький манікюр

Френч – класика, яку переосмислюють котрий рік поспіль, створюючи нові й нові тренди. Інфлюенсерка Хейлі Бібер точно знає, що класичний червоний манікюр може бути не тільки базовим, а й святковим варіантом.

Шукаєте який би зробити вишуканий червоний манікюр? Тоді червоний френч точно підійде вам, і неважливо, чи ви безнадійний романтик, чи просто полюбляєте мінімалізм.

Червоний френч вигалядає елегантно Фото з Instagram

Френч навпаки

Для тих, хто прагне невибагливого стилю, такий френч навпаки буде чудовою альтернативою. Його суть в тому, що кольором заповнюється майже увесь ніготь, крім невеликого проміжку біля основи.

Френч навпаки для лінивих Фото з Instagram

А ще його плюс в тому, що це ідеальний червоний манікюр на короткі нігті, бо відростання буде більш охайним і непомітним.

Вампірський вайб

Кривавий червоний манікюр з золотом або сріблом, готичним дизайном – максималістська альтернатива попередникам. Якщо ви в своїй уяві справжня вампірка (не плутати з Беллою з "Сутінок"), то сміливо вирушайте до майстра за такими "зловісними" нігтиками.

Цей дизайн червоного манікюру "кричить" про те, що Гелловін ніколи не закінчується Фото з Instagram

Червоний оксамит

На додачу до вампірського вайбу – червоний оксамит, котрий "кричить" про темну жіночу енергію. Якщо ви справжня "femme fatale", то цей варіант доповнить ваш образ і складе про вас незабутнє враження після побачення.

Такий темно-червоний манікюр виглядає розкішно Фото з Instagram

Обирайте більш темний варіант червоного, а для досягнення оксмативого ефекту використовуйте гелі "котяче око".

Ретро-романтика

Ретро-романтика набуває форми в цих хвилястих, психоделічних лініях на кожному нігті. Такий манікюр червоний з білим та рожевим створить святковий образ, сповнений ніжності.

І романтично, і яскраво водночас Фото з Instagram

Нагадаємо, що раніше ТаблоID зібрав антитренди 2025, а також зробив добірки стильних альтернатив: починаючи з актуальних елементів з 70-х, максималізму та закінчуючи бунтарським стилем indie sleaze.