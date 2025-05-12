Цибульська погортала фото в телефоні та сформулювала свою головну мрію після 30

Марія Ткаченко - 12 травня, 16:30
Оля Цибульська
Фото Мар'яна FOMA

Співачка Оля Цибульська пригадала, як змінювалися її мрії з віком. 39-річна артистка поділилася ними в Instagram, запостивши добірку архівних кадрів.

"А у вас яка головна мрія після 30? Чекаю сина з занять. Гортаю фотки в телефоні", - написала Оля.

Ольга Цибульська

Чекаючи на сина Нестора, Оля поринула в фотоархіви і в роздуми

 10 я мріяла бути принцесою.У 20 - стати зіркою. У 30 - щоб ніхто не дзвонив після 21:00 і каву приносили в ліжко. У 35 - щоб мене нарешті почули, а не лише лайкали", - зізналася зірка.

Нагадаємо, раніше Оля назвала речі, за які їй не соромно. А ще вона пояснила, чому вирішила відмовилася від плану робити пластичну операцію

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Оля Цибульська
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