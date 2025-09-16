Місцеве птаство, балощі в калюжі та вишуканий black & red: Фреймут показала свою лондонську осінь

Колишня телеведуча, знавчиня етикету Ольга Фреймут показала, як розпочалася її з молодшими дітьми, Валерієм і Євдокією осінь у Лондоні, де вони мешкають під час повномасштабної війни.

43-річна зірка запостила в Instagram серію фото й відео, на яких можна побачити білочку та птахів, зокрема папужку та голуба, те, як діти Фреймут щось виловлюють у калюжі - до речі, для цього вони не забули надягти гумові рукавиці.

Голуб вирішив спробувати на смак вишеньки на курточці Євдокії?

Попозовула для осінніх кадрів і сама Оля. На ній було вишукане чорне вбрання, акцентом до якого стали яскраво-червоні туфельки.

Нагадаємо, влітку Оля на місяць приїздила до України. До неї, Валерія та Євдокії приєдналася і старша донька, Злата.

Як відомо, в нещодавньому інтерв'ю Фреймут розповіла, як ставиться до старіння і чи робить уколи краси.