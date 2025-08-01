Ортега у вишуканій готичній сукні з рюшами і хрестом попозувала на прем'єрі "Венздей". Фото

22-річна американська акторка Дженна Ортега відвідала прем'єру другого сезону серіалу "Венздей" у Парижі.

Знаменитість вбралась у готичну сукню Vivienne Westwood з колекції осінь-зима 2025 шоколадного кольору. Образ також мав глибоке декольте, оброблене рюшами, і прозорий кремовий корсет.

ЇЇ шию прикрашав масивний кулон Bondeye у вигляді хреста, а серед інших аксесуарів був шкіряний ремінець і підбори зі шнурівкою.

Актриса продемонструвала ефектний гламурний образ Фото Getty Images

До речі, днями Дженна разом із Кетрін Зетою-Джонс позували на прем'єрі серіалу в Лондоні у звабливих аутфітах.

Нагадаємо, зірка "Венздей" частенько тішить своїми модними виходами. Вона позувала у сукні, що нагадувала газету, та приходила на хідник Met Gala 2025 в луці, що складався з лінійок.

А нещодавно Ортега знялася для глянцевого журналу в спокусливих образах і голою спиною.