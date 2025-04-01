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Шуба на голе тіло, корсети і масивні коштовності від Cartier: Дева Кассель у кардинально різних луках попозувала для глянців. Фото

Карина Тімкова - 1 квітня, 13:30

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася одразу для двох модних журналів — британського PUSS PUSS та азійського Tatler Singapore.

Перша фотосесія вийшла доволі пікантною. 20-річна зірка позувала у корсеті Mugler, шубі на голе тіло й інших екстравагантних коротких луках.

Вона також спокусливо повигиналася на підлозі у прозорому костюмчику і з довгою косичкою.

Дева Кассель у корсеті з декольте знялася для журналу

Знаменитість мрійливо дивилася вниз у вбранні ніжного кольору

Фото @cella_marco

Дева Кассель з голими грудьми пройшлася на вулиці

Для PUSS PUSS модель прикрила голі груди тільки верхнім одягом

Дева Кассель виставила сідниці для ефектних фото

Відвертий комплект засвітив бюстгальтер Деви

Дева Кассель посвітила тілом біля дзеркала

Акторка в обтислій сукні Diesel загадково роздивилася себе у дзеркалі

Дева Кассель в прозорому аутфіті посиділа на підлозі

Дочка Беллуччі вміє епатувати своїми луками

Дева Кассель попозувала у шубі та штанах на вулицях міста

У чорно-білому стилі вона знялася на вулиці у шкіряних штанах

Дева Кассель з голими ногами попозувала біля стіни

Кассель вже не вперше показує оголені ніжки для журналів

Дева Кассель попозувала для екстравагантної зйомки

Зірка серіалу "Гепард" спробувала вдягнути об'ємну спідницю

Кассель у шкірянці та широких штанах попозувала біля трави

Шкіряний комплект від бренду Loewe

Дева Кассель в міні полежала на підлозі

А ось так відбувається процес

Інша зйомка для Tatler Singapore відзначилась елегантним одягом, короткою зачіскою та чималою кількістю блискучих прикрас від Cartier.

Дева Кассель в елегантному луці показала струнку фігуру

Модель в чорній сукні з об'ємними деталями та рукавичками постояла на балконі

Фото @darrengabrielleow
Дева Кассель полежала на килимі з голими плечима

Акторка похизувалася струною талією в асиметричній сукні

Дева Кассель в ошатному топі притулилася до балкона

Вона так рідко посміхається на фото

Дева Кассель зробила елегантну фотосесію для глянцю

Дева в чорному луці з масивною прикрасою та сіткою на обличчі млосно подивилася в бік

Дева Кассель із закритими очима полежала на підлозі

Брошки у тренді в цьому сезоні

Дева Кассель з ефектним макіяжем і зачіскою попозувала на стільці

Знаменитість знялась у білій сорочці з незвичною для неї зачіскою

Дева Кассель прикрила обличчя рукою з дорогоцінною каблучкою
З таким поглядом юна модель нагадує свою зіркову маму

Нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Кассель зіграла головну роль зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. Також парочка разом відвідала червоні доріжки, а потім відправилася на теплий відпочинок.

Дева відома своєю любов'ю до естетичних фотосесій і розкішних концептів, а ще вона часто спокушає фанатів в Instagram.

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