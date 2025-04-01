Шуба на голе тіло, корсети і масивні коштовності від Cartier: Дева Кассель у кардинально різних луках попозувала для глянців. Фото
Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася одразу для двох модних журналів — британського PUSS PUSS та азійського Tatler Singapore.
Перша фотосесія вийшла доволі пікантною. 20-річна зірка позувала у корсеті Mugler, шубі на голе тіло й інших екстравагантних коротких луках.
Вона також спокусливо повигиналася на підлозі у прозорому костюмчику і з довгою косичкою.
Інша зйомка для Tatler Singapore відзначилась елегантним одягом, короткою зачіскою та чималою кількістю блискучих прикрас від Cartier.
Нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Кассель зіграла головну роль зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. Також парочка разом відвідала червоні доріжки, а потім відправилася на теплий відпочинок.
Дева відома своєю любов'ю до естетичних фотосесій і розкішних концептів, а ще вона часто спокушає фанатів в Instagram.