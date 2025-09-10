Памела Андерсон у сорочці українського бренду похвалилася елегантним образом на модному івенті. Фото

58-річна американська акторка Памела Андерсон віддала шану українській моді, з'явившися на презентації нової колекції Pandora в аутфіті від Bevza.

На хіднику у Нью-Йорку знаменитість постала у чорній мідіспідниці та атласній сорочці з комірцем кольору шампань від українського бренду. Завершували аутфіт масивні блискучі прикраси на шиї та лаковані підбори.

Памела вже традиційно з'явилася на заході без макіяжу Getty Images/TheStewartofNY

Нещодавно Андерсон знялась у спокусливому міні для модного журналу та похвалилася ногами в ефектному вбранні на вулицях міста. Також зірка пояснювала, чому не боїться вікових змін.

Нагадаємо, нині актрису підозрюють у романі з її колегою, 73-річним Ліамом Нісоном, з яким у неї була помітна хімія на публіці. А якось ТаблоID згадував усі гучні романи зірки.

До речі, українські бренди все частіше з'являються в гардеробі відомих селебріті. А луки від Bevza вже носили Гайді Клум та Кеті Холмс.