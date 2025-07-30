"Хімія була весь час": інсайдер розповів, що відбувається між Нісоном та Андерсон і як це сприйняли її діти

Памела Андерсон і Ліам Нісон - колеги за фільмом "Голий пістолет". А може, і дещо значно більше... Фото Getty Images

Американські актори Ліам Нісон та Памела Андерсон, які днями заінтригували спільною появою та "хімією", яку демонстрували на прем'єрі стрічки "Голий пістолет", справді є парою.

Про це розповіло джерело US Magazine.

"Памела та Ліам зустрічаються", - запевнив інсайдер.

Із його слів, між акторами "хімія була весь час, поки вони знімалися, і їхня дружба природно розвинулася в дещо більше".

І для Памели, і для Ліама цей вихід на новий рівень стосунків - дещо нове, і наразі пара вчиться давати їм раду вдвох, продовжуючи в одночас брати участь у промоівентах спільного фільму.

Актори справді небайдужі одне до одного? Фото Getty Images

"Вони обоє сором'язливі та намагалися цього не афішувати, але іскра між ними очевидна", - зазначив співрозмовник журналу.

Сини 58-річної Памели, Брендон і Ділан, її нового кавалера схвалюються. Їм подобається бачити свою маму щасливою.

"Вони вважають Ліама чудовим, в останні кілька місяців вони краще з ним познайомились", - поділилося джерело.

Як відомо, Нісон 16 років трагічно втратив дружину, акторку Наташу Річардсон. Вона загинула внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах. Відтоді актор, якому зараз 73 роки, більше не одружувався та переважно був без пари. Як і в Пем, у зірки є двоє дорослих синів.

Нагадаємо, Андерсон досі не надто щастило з чоловіками. Лише офіційно вона виходила заміж шість разів. ТаблоID писав про найвідоміші та найскандальніші романи білявки.



