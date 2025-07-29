Памела Андерсон і Ліам Нісон, яких підозрюють у романі, з'явилися на хіднику разом та в супроводі синів. Фото

58-річна американська акторка Памела Андерсон та її колега, 73-річний Ліам Нісон влаштували справжній сімейний вечір на прем'єрі свого фільму "Голий пістолет" у Нью-Йорку.

На червону доріжку знаменитості, яких, до речі, підозрюють у романі, прибули у компанії своїх дорослих синів. Памелу підтримали 27-річний Ділан Джаггер і 29-річний Брендон Томас від її колишнього чоловіка Томмі Лі, а Ліама — 30-річний Майкл і 28-річний Даніель від його покійної дружини Наташі Річардсон.

Спадкоємці попозували поруч зі своїми зірковими батьками в елегантних аутфітах. На хіднику їхнє спілкування виглядало дружнім і невимушеним, пише People.

Актриса виглядала розкішно у темно-синій сукні, яку доповнила брошкою і рукавицями. Також вона продовжує виходити у світ без макіяжу Фото Getty Images

Про ймовірні стосунки пари почали говорити після того, як Нісон у рамках престуру зізнався, що любить Андерсон. Також вони демонструють неабияку хімію Фото Arturo Holmes/WireImage

Зірка "Рятувальників Малібу" відома своїми пристрасними романами і гучними розлученнями. Детально про них нещодавно розповідав ТаблоID.

Нагадаємо, діти Памели були у сварці зі своїм батьком, барабанщиком Томмі Лі. Якось артист навіть заявив в поліцію на Брендона, бо той нібито його побив. Знаменита матуся залишилася на стороні сина.