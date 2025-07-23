Парфільєва з чоловіком у чорно-білих вишиванках показали романтику на схилах Дніпра
30-річна блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва разом з чоловіком Іваном Кришталем попозували у вишиванках просто неба.
Подружжя в етновбранні пообіймалося на тлі краєвидів у Витачеві.
Нагадаємо, Парфільєва разом з обранцем виховують 1,5-річного сина Сашка, якийн ародився у серпні 2023-го.
До речі. це вже не перша спільна зйомка з Тані й Івана. Раніше подружжя позувало у смокінгу і сукні.
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