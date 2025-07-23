Парфільєва з чоловіком у чорно-білих вишиванках показали романтику на схилах Дніпра

30-річна блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва разом з чоловіком Іваном Кришталем попозували у вишиванках просто неба.

Подружжя в етновбранні пообіймалося на тлі краєвидів у Витачеві.

Парфільєва представила колекцію вишиванок, які зробила в колаборації з Марією Зарембською

"За цією колекцією більше, ніж естетика", - написала Парфільєва

Блогерка поєднала вишиванку з білими штанями. До речі, вийшов доволі святковий образ

В одного з медійних колег Івана є понад 10 стильних вишиванок





Так само стильно вишиванка метчиться зі спідницею

Нагадаємо, Парфільєва разом з обранцем виховують 1,5-річного сина Сашка, якийн ародився у серпні 2023-го.

До речі. це вже не перша спільна зйомка з Тані й Івана. Раніше подружжя позувало у смокінгу і сукні.