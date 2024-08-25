"Моє все на все життя": Зібров піснею привітав свою Марину з ювілеєм та річницею шлюбу. Відео

Фото з Instagram Павла Зіброва

Співак Павло Зібров ніжно привітав свою дружину Марину з 65-річчям та 30-ю річницею шлюбу й присвятив їй пісню.

"Моя кохана Маринко, моє сонечко, щиро вітаю тебе з днем народження, з ювілеєм! Дякую долі, що звела мене з тобою. Ти неймовірна - красива, талановита, сердечна, справедлива, ніжна та чарівна", - написав він.

Зібров додав, що кохає дружину більше з кожним днем.

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"Ціную та дорожу тобою. Завжди прислухаюсь до тебе. Ми разом пройшли такий великий життєвий шлях - створили "Театр пісні Павла Зіброва", пишемо пісні, концертні програми, радіємо спільним успіхам, підтримуємо один одного в усьому, а найголовніше у нас є прекрасна доня Діана - подарунок долі. Я дуже вдячний тобі та сильно кохаю!" - зауважив співак.

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Павло побажав своїй Марині здоров'я, достатку, радості та миру, а також зазначив, що вони також святкують 30-ту річницю шлюбу.

"Ти найкраща у світі дружина, і я неймовірно щасливий, що ми з тобою — сім’я та святкуємо сьогодні ще одну важливу дату - 30 років нашого подружнього життя! Перлинне весілля!" - додав Зібров.

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"На честь цього свята маю для тебе музичний подарунок. Ти моє все на все життя! Люблю! Зі святом, Маринко!" - написав артист.

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Нагадаємо, минулого року на день народження дружини Павло Зібров також присвятив їй пісню.

Як відомо, подружжя має 27-річну доньку Діану, яка вже кілька разів відкладала своє весілля з коханим. У Зіброва є ще старший син Сергій від попереднього шлюбу, проте співак бачиться з ним рідко.

Докладніше про історію кохання Зібрових читайте у матеріалі ТаблоID.