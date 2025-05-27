Хілтон у капелюсі від українського дизайнера наробила фото з дітьми в ковдрі з її зображенням

Марія Мельник - 27 травня, 11:00

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала домашніми знімками з дітьми.

На фото Хілтон закарбувала, як її 2-річний Фенікс і 1,5-річна Лондон побавилися під ковдрою із зображенням мами.

Хілтон з сином під ковдрою

Періс одягнула капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського

Син Хілтон під ковдрою

Фенікс точно не зможе забути, як виглядає мама


Фенікс та Лондон

Малюки з дитинства привчаються до зйомок

Син Періс Хілтон у ковдрі з її фото

У дітей Періс Хілтон навіть ковдра з її фото

Фенікс і Лондон - дружні брат і сестричка

Судячи з фото, Фенікс і Лондон - дружні брат і сестричка

Як відомо, батьком дітей є чоловік Періс, Картер Реум. Малюки народилися шляхом сурогатного материнства.

Не так давно Хілтон замилувала спільною зйомкою з нащадками і розказувала про досвід бути мамою.

Читайте також:

66-річна зірка "Поліцейської академії" Гуттенберг розлучається з дружиною

Періс Хілтон зі своїм 2-річним ковбоєм попозувала на тлі "пустелі" й кактусів. Фото

"Зовсім новий вид щастя": Періс Хілтон з сином і дочкою попозувала у квітах та розказала, як її змінило материнство. Фото

періс хілтон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів