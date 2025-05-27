Хілтон у капелюсі від українського дизайнера наробила фото з дітьми в ковдрі з її зображенням

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала домашніми знімками з дітьми.

На фото Хілтон закарбувала, як її 2-річний Фенікс і 1,5-річна Лондон побавилися під ковдрою із зображенням мами.

Періс одягнула капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського

Фенікс точно не зможе забути, як виглядає мама

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Малюки з дитинства привчаються до зйомок

У дітей Періс Хілтон навіть ковдра з її фото

Судячи з фото, Фенікс і Лондон - дружні брат і сестричка

Як відомо, батьком дітей є чоловік Періс, Картер Реум. Малюки народилися шляхом сурогатного материнства.

Не так давно Хілтон замилувала спільною зйомкою з нащадками і розказувала про досвід бути мамою.