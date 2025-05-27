Хілтон у капелюсі від українського дизайнера наробила фото з дітьми в ковдрі з її зображенням
Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон замилувала домашніми знімками з дітьми.
На фото Хілтон закарбувала, як її 2-річний Фенікс і 1,5-річна Лондон побавилися під ковдрою із зображенням мами.
Як відомо, батьком дітей є чоловік Періс, Картер Реум. Малюки народилися шляхом сурогатного материнства.
Не так давно Хілтон замилувала спільною зйомкою з нащадками і розказувала про досвід бути мамою.
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