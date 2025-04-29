Періс Хілтон зі своїм 2-річним ковбоєм попозувала на тлі "пустелі" й кактусів. Фото

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон поділилася новою яскравою зйомкою у "пустелі" зі своїм 2-річним сином Феніксом.

В Instagram знаменитість показалася в жовтій сукні у клітинку з мереживом і шнурівкою, а її первісток позував поруч на іграшковому конику. Хлопчик був одягнутий у ковбойський образ з капелюхом.

44-річна мама з сином знялись у кімнаті, що була прикрашена кактусами, сіном та зміями, створюючи естетику кантрі.

Фенікс вжився в роль під час фотосесії

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Нагадаємо, Періс зі своїм чоловіком Картером Реумом також виховують 1,5-річну доньку Лондон. Діти подружжя народилися шляхом сурогатного материнства.

Телезірка частенько тішить милими зйомками зі своїми нащадками, а нещодавно вона насмішила, як Фенікс каже погане слово. А ще бізнесвумен у компанії сестри і племінників відвідувала благодійний захід.

Також Хілтон обожнює позувати у спокусливих міні для модних фотосетів та в елегантних тканинах відвідувати червоні доріжки. Періс навіть не соромиться оголитися.