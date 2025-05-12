"Зовсім новий вид щастя": Періс Хілтон з сином і дочкою попозувала у квітах та розказала, як її змінило материнство. Фото

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон потішила підписників новим сімейним контентом з нагоди Дня матері.

У своєму блозі вона опублікувала казкову фотосесію зі своїми дітьми: 2-річним Феніксом і 1,5-річною Лондон. Періс вдягнула білу сукню з квітковим принтом та босоніжки на підборах.

Дочка 44-річної зірки позувала на траві у синій сукні й з бантиком на голові, а її братик сидів у мами на руках у блакитних штанах і кремовій кофтині.

Мама з дітками попозували серед яскравих квітів Усі фото ashley osborn

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Періс з малюками поласували морозивом

Зірка показалася сама, демонструючи свій весняний лук

Також світська левиця розповіла, як її змінило материнство і чого вона навчилася завдяки своїм нащадкам.

"Бути мамою моїх двох прекрасних малюків — це справді найкорисніший та найзначущіший досвід у моєму житті. Кожна мить з моєю наймилішою командою, коли ми обіймаємося, граємося чи просто сміємося разом, наповнює моє серце любов'ю.

Вони показали мені зовсім новий вид щастя і розповіли про мене більше, ніж я могла собі уявити. Материнство зробило мене сильнішою, м'якшою та ще більш вдячною. Я почуваюся такою щасливою бути їхньою мамою. З Днем матері всіх дивовижних мам", — підписала вона публікацію.

Хілтон уявила себе феєю у чарівному саду

Фенікс та Лондон ще з дитинства привчаються до світського способу життя і частих фотосесій

Як відомо, батьком дітей є чоловік Періс, Картер Реум. Малюки народилися шляхом сурогатного материнства.

Зірка телеекранів частенько показує ніжні зйомки з сином і дочкою, а нещодавно вона насмішила відео, як Фенікс каже погане слово. Минулого місяця бізнесвумен вдягнула свого первістка в образ ковбоя і попозувала з ним у стилі кантрі. Також Хілтон у компанії сестри і племінників вигулювала у фемілі-лук.

А ще знаменитість любить позувати у спокусливих вбраннях для модних кампейнів та в ошатних сукнях відвідувати червоні хідники. Періс також не соромиться оголитися перед фотографом.