Пірс Броснан у контрастному образі попозував з 28-річним сином на кінопрем'єрі. Фото

72-річний ірландський актор Пірс Броснан у компанії свого сина, 28-річного Ділана відвідав прем'єру майбутньої стрічки "Клуб убивств по четвергах" у Нью-Йорку.

На хіднику знаменитість позував у піджаку кольору айворі з лацканами, світлій сорочці та чорних штанях. Завершували образ краватка й хустинка у цятку.

Юнак прийшов підтримати батька у сірому костюмі, якій доповнювався білою сорочкою і краваткою з геометричним принтом.

Пірс похвалився дорослим сином на червоній доріжці Фото Getty Images

Поруч з актором також позували його колеги по фільму: Хелен Міррен та Бен Кінгслі

Нагадаємо, з 2001-го Броснан одружений з актрисою Кілі Шей, саме вона є мамою Ділана і їхнього молодшого сина, 24-річного Періса. Зіркове подружжя часто показує спільний романтичний контент і ніжно вітає один одного з особливими святами.

Закохані також разом відвідують хідники у стильних образах та демонструють силу своєї любові на публіці.