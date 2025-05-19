"Безмежно пишаємося": Подкопаєва привітала 5-річну доньку з випуском з дитсадочка

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва привітала доньку з новим етапом життя.

Спортсменка показала фото 5-річної Евеліни, яка відсвяткувала випускний у дитячому садку.

"Садочок - зроблено. Попереду— школа! Маленька наша, ти велика молодець . Ми безмежно пишаємося тобою", - написала мама.

До речі, у старшої доньки Лілії також незабаром розпочнеться новий етап у житті

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Подкопаєва разом з родиною мешкає у США

На фото, ймовірно, приятель дівчинки

Нагадаємо, Евеліна - єдина спільна дитина Подкопаєвої та її чинного чоловіка Ігоря Дубінського, з яким спортсменка познайомилася в США.

Як відомо, у Лілії Подкопаєвої є ще двоє дітей: 19-річний прийомний син Вадим та 18-річна донька Кароліна. До речі, днями в Атланті Кароліна провела власну фотовиставку.