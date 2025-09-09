На тлі конфлікту з Вільямом: принц Гаррі під час візиту до Британії пожартував про непрості стосунки братів

Марія Ткаченко - 9 вересня, 12:45
Принц Гаррі та принц Вільям
Фото Getty Images

Британський принц Гаррі, який 8-го вересня прибув на батьківщину і, подейкують, уперше за понад рік зустрінеться з батьком, королем Чарльзом, навідався до могили своєї бабусі Єлизавети ІІ. Також він завітав на захід благодійного фонду WellChild, патроном якого є.

Там 40-річний принц відколов жарт, на який не можна не звернути увагу, враховуючи його непрості стосунки зі старшим братом Вільямом.

Принц Гаррі та король Чарльз

Принц Гаррі в Британії має побачитися з онкохворим батьком. Це станеться вперше з лютого 2024-го року

Фото Getty Images

Гаррі поспілкувався з 17-річним лауреатом відзнаки WellChild Award Декланом Бітмедом, і той розказав принцу, що має молодшого брата.

"Він доводить тебе до сказу?", - одразу поцікавився Гаррі.

Деклан запевнив, що вони з братом добре ладнають.

"Ти розумієш, це брати", - сказав принц.

Сини короля Чарльза

Вільям та Гаррі зустрічатися не планують, принаймні, цього разу

Фото Getty Images

Дізнавшись, що хлопці навчаються в одній школі, Гаррі зазначив, що це "ще більше ускладнює".

У своїх нашумілих мемуарах "Запасний" чоловік, зокрема, розповів, що коли вони з Вільямом навчалися в Ітонському коледжі, старший брат вимагав, щоби на студентських вечірках вони поводилися так, ніби не знайомі, і це завдавало Гаррі болю.

"Я не міг збагнути, в чому сенс. Я питав: "Що ти маєш на увазі? Ми тепер в одній школі. Ну тобто я вічність тебе не бачив, тепер ми можемо тусуватися разом"", - пригадував принц.

"А він такий: "Ні, ні, ні, коли ми в школі, ми не знаємо одне одного". Я сприйняв це як щось особисте", - зізнавався Гаррі.

Британський принц Гаррі

У своїй книзі спогадів герцог Сассекський вихлюпнув чимало своїх давніх образ на родичів

Фото Getty Images

Нагадаємо, подейкують, 43-річний Вільям навідріз відмовився зустрічатися з братом, та й батькові би не радив це робити. Інсайдери кажуть, що після виходу книги та численних інтерв'ю, які Гаррі встиг пороздавати після "Мегзіта", королівська родина більше ніколи не зможе йому довіряти, а Чарльз вважає меншого сина "скиглієм".

Як відомо, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл і дітьми, 6-річним Арчі Гаррісоном та 4-рчною Лілібет Діаною мешкають у Сполучених Штатах. У травні герцог Сассекський програв суд проти уряду Великої Британії, який відмовився продовжувати забезпечувати його та його родину охороною на рівні королівських осіб.

