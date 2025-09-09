На тлі конфлікту з Вільямом: принц Гаррі під час візиту до Британії пожартував про непрості стосунки братів
Британський принц Гаррі, який 8-го вересня прибув на батьківщину і, подейкують, уперше за понад рік зустрінеться з батьком, королем Чарльзом, навідався до могили своєї бабусі Єлизавети ІІ. Також він завітав на захід благодійного фонду WellChild, патроном якого є.
Там 40-річний принц відколов жарт, на який не можна не звернути увагу, враховуючи його непрості стосунки зі старшим братом Вільямом.
Про це пише Page Six із посиланням на Hello!.
Гаррі поспілкувався з 17-річним лауреатом відзнаки WellChild Award Декланом Бітмедом, і той розказав принцу, що має молодшого брата.
"Він доводить тебе до сказу?", - одразу поцікавився Гаррі.
Деклан запевнив, що вони з братом добре ладнають.
"Ти розумієш, це брати", - сказав принц.
Дізнавшись, що хлопці навчаються в одній школі, Гаррі зазначив, що це "ще більше ускладнює".
У своїх нашумілих мемуарах "Запасний" чоловік, зокрема, розповів, що коли вони з Вільямом навчалися в Ітонському коледжі, старший брат вимагав, щоби на студентських вечірках вони поводилися так, ніби не знайомі, і це завдавало Гаррі болю.
"Я не міг збагнути, в чому сенс. Я питав: "Що ти маєш на увазі? Ми тепер в одній школі. Ну тобто я вічність тебе не бачив, тепер ми можемо тусуватися разом"", - пригадував принц.
"А він такий: "Ні, ні, ні, коли ми в школі, ми не знаємо одне одного". Я сприйняв це як щось особисте", - зізнавався Гаррі.
Нагадаємо, подейкують, 43-річний Вільям навідріз відмовився зустрічатися з братом, та й батькові би не радив це робити. Інсайдери кажуть, що після виходу книги та численних інтерв'ю, які Гаррі встиг пороздавати після "Мегзіта", королівська родина більше ніколи не зможе йому довіряти, а Чарльз вважає меншого сина "скиглієм".
Як відомо, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл і дітьми, 6-річним Арчі Гаррісоном та 4-рчною Лілібет Діаною мешкають у Сполучених Штатах. У травні герцог Сассекський програв суд проти уряду Великої Британії, який відмовився продовжувати забезпечувати його та його родину охороною на рівні королівських осіб.
"Роздратовано відмахується": інсайдер пояснив, чому Чарльз ІІІ не бере слухавки, коли дзвонить принц Гаррі
"Вона в паніці": інсайдер пояснив, чому Меган Маркл проти примирення принца Гаррі з королівською сім'єю
"Затишшя перед бурею": джерела та експерти про принца Вільяма і Кейт, які можуть очолити країну "раніше, ніж очікувалося"
Принц Вільям фрустрований через поїздку Гаррі до України - інсайдери
Проблема з паспортами дітей: інсайдери назвали причину, чому принц Гаррі замислився про зміну прізвища