Ексдружина Пятова у ніжній сукні знялася з чотирма дітьми в чарівному фотосеті серед квітів
Ексдружина воротаря та одного з тренерів "Шахтаря" Андрія Пятова, 43-річна Юлія Пятова замилувала ефектною зйомкою з їхніми чотирма дітьми.
На нових фото в Instagram багатодітна матуся показалася з 19-річною Дарією, 15-річною Міланою, 10-річною Маєю та 5-річним Левом серед чарівної квіткової локації.
Про розлучення подружжя після 19 років шлюбу стало відомо восени минулого року. Після цього Андрій публічно взяв провину на себе за їхній розрив.
У своєму блозі Юлія часто показується з дітьми, а ще створює їм щасливі спогади. Окрім материнства, ексдружина футболіста чимало часу приділяє своїй формі, якою потім хизується в купальниках.
Приєднуйтесь до дискусії