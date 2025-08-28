Ексдружина Пятова у ніжній сукні знялася з чотирма дітьми в чарівному фотосеті серед квітів

Ексдружина воротаря та одного з тренерів "Шахтаря" Андрія Пятова, 43-річна Юлія Пятова замилувала ефектною зйомкою з їхніми чотирма дітьми.

На нових фото в Instagram багатодітна матуся показалася з 19-річною Дарією, 15-річною Міланою, 10-річною Маєю та 5-річним Левом серед чарівної квіткової локації.

Родина зазнімкувалася в білосніжних луках Фото maryna_komarytska

Юлія помилувалася дорослими дітьми

Сімейні знімки вийшли елегантними

Старші дочки футболіста позують, як справжні моделі

Немов кадр з фільму

Пятова в елегантній сукні показалася в обіймах синочка

Юлія похвалилася своїми старшими спадкоємицями

Окреме фото для матусі є обов'язковим

Для фотосесії була обрана локація з великою кількістю зелені

Про розлучення подружжя після 19 років шлюбу стало відомо восени минулого року. Після цього Андрій публічно взяв провину на себе за їхній розрив.

У своєму блозі Юлія часто показується з дітьми, а ще створює їм щасливі спогади. Окрім материнства, ексдружина футболіста чимало часу приділяє своїй формі, якою потім хизується в купальниках.