Ексдружина Пятова у ніжній сукні знялася з чотирма дітьми в чарівному фотосеті серед квітів

Карина Тімкова - 28 серпня, 11:00

Ексдружина воротаря та одного з тренерів "Шахтаря" Андрія Пятова, 43-річна Юлія Пятова замилувала ефектною зйомкою з їхніми чотирма дітьми.

На нових фото в Instagram багатодітна матуся показалася з 19-річною Дарією, 15-річною Міланою, 10-річною Маєю та 5-річним Левом серед чарівної квіткової локації.

Ексдружина Пятова попозувала серед квітів з чотирма дітьми

Родина зазнімкувалася в білосніжних луках

Фото maryna_komarytska
Ексдружина Пятова показала своїх чотирьох дітей у стильних луках

Юлія помилувалася дорослими дітьми


Ексдружина Пятова з усіма чотирма дітьми попозувала для ефектних фото

Сімейні знімки вийшли елегантними 

Ексдружина Пятова зі старшими дочками попозувала у ніжних луках

Старші дочки футболіста позують, як справжні моделі

Ексдружина Пятова серед рослин наробила ефектних фото з дочками і сином

Немов кадр з фільму

Ексдружина Пятова у ніжній сукенці пообіймалася з сином для фото

Пятова в елегантній сукні показалася в обіймах синочка

Ексдружина Пятова показала дочок у білосніжних луках серед квітів

Юлія похвалилася своїми старшими спадкоємицями

Ексдружина Пятова в елегантній сукні показала оголену спину біля квітів

Окреме фото для матусі є обов'язковим

Ексдружина Пятова з чотирма дітьми попозували для чуттєвих сімейних фото

Для фотосесії була обрана локація з великою кількістю зелені

Про розлучення подружжя після 19 років шлюбу стало відомо восени минулого року. Після цього Андрій публічно взяв провину на себе за їхній розрив.

У своєму блозі Юлія часто показується з дітьми, а ще створює їм щасливі спогади. Окрім материнства, ексдружина футболіста чимало часу приділяє своїй формі, якою потім хизується в купальниках.

