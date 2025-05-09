"Грьобане шоу", весільна сукня, колишня і контроль: чому сваряться Бекхеми і до чого тут невістка

Бекхеми позиціонують себе як приклад ідеальної родини. Вони підтримують одне одного на івентах, відпочивають разом і з широкою душею приймають других половинок своїх синів у сім'ю. Проте, здається, не усе так досконало.

Вже кілька років подейкують, що дружина первістка Бекхемів Брукліна, Нікола і його мама Вікторія, м'яко кажучи, не ладнають. Ба більше, молоде подружжя все частіше не з'являється на вечірках і заходах батьків Брукліна. А днями з'явилася інсайдерська інформація, що 30-річна Нікола контролює 26-річного сина футболіста і дизайнерки. Проте з чого розпочалася ворожнеча та як то розпалювався, то вщухав конфлікт? Все найцікавіше далі в матеріалі ТаблоID.

Весілля

Відколи шанувальники почали думати, що Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц посварилися? Ну, все звелося до підозрілої активності в Instagram, а точніше її відсутності. Пильні шанувальники помітили значну нестачу лайків між Вікторією та Ніколою, а їхні колись улесливі пости на певний час припинилися, після весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц у квітні 2022 року.

Спочатку видання Page Six повідомило, що Нікола нібито не хотіла, щоб її свекруха брала участь у плануванні весілля. Ба більше, одне джерело розказало, що Нікола посунула Вікторію і зовсім не радилася із нею. Мовляв, навіть "спілкування було мінімальним".

Реклама:

Саме тоді між Ніколою і Вікторією пробігла чорна кішка Фото з Instagram

Також Нікола мала одягнути сукню від модного бренду своєї майбутньої свекрухи, але раптово виявилося, що замість нього модель обрала наряд від Valentino.

Пізніше Пельтц спростувала чутки про те, що начебто не захотіла вдягти плаття авторства свекрухи. Мовляв, справа була у тому, що ательє Вікторії заявило, що не зможе його зробити, тож моделі довелося обрати інший варіант. Вочевидь, Нікола прямо дала зрозуміти, що свекруха її підвела. Що ж, реакція Бекхемів не забарилася. Подейкують, що Девід задав прочухана Брукліну за те, що його дружина виставляє їхню родину у неправильному світлі.

Нікола звинуватила у всьому Вікторію, за що Бруклін і отримав Фото Vogue

Але це не єдине джерело драми. Олії у вогонь підлили повідомлення про те, що Вікторію і Девіда також не запросили за головний стіл, який натомість зайняли батько, мати і рідні брати і сестри Пельтц.

"За головним столом сиділи лише Пельтци, і було таке відчуття, що Бекхеми не були на першому плані", – ділилося джерело.

Але і це не все. За чутками, Нікола в сльозах вийшла з середини церемонії, тому що співак Марк Ентоні виголосив палку "оду Вікторії і тому, яка вона чудова", що дуже розлютило Пельтц.

"Нікола любить бути в центрі уваги, особливо в день свого весілля. Тому це дуже, дуже розлютило її, вона зірвалася посеред весільного прийому з Бріттані (її сестрою - ред.) і її мамою, і дуже сильно плакала", – розказав інсайдер.

Організація "грьобаного шоу" весілля

Окремо варто пригадати те, як весілля Брукліна і Ніколи організовувалося.

Свято намагалися влаштувати 3 організатори, з одним з котрих врешті судився батько Ніколи Нельсон Пельтц. Конфлікт між ними розгорівся через неузгоджений список гостей. Через 9 днів від початку планування організатори залишили проєкт і забрали депозит – 159 тисяч доларів.

Пізніше івентмейкери заявили, що розірвали співпрацю через неорганізованість Пельтців. Річ у тім, що запрошено було близько 500-та гостей, котрих поділили порівну родини молодят. Бекхеми у зазначені терміни надали чіткий список з контактною інформацією. А от Пельтци постійно вносили зміни. Мовляв, Нікола та її мама Клодія не домовлялися між собою і надавали різну інформацію.

Цікаво, що Вікторії і Девіду Бекхемам було заборонено знати про усі деталі і негаразди в організації весілля. По факту, батьки Брукліна були максимально відсторонені від свята власного сина.

Напруга відчувається і на весільних фото Фото Vogue

У родині Пельтців також вистачало секретів. Клодія намагалася щосили приховати реальні витрати на весілля. Наприклад, мама Ніколи тримала у таємниці те, скільки коштували послуги стилістів. Макіяж, зачіска і проїзд обійшовся гаманцю Нельсона у 100 тисяч доларів.

До речі, не тільки Вікі і Девід не брали участь в плануванні свята. Нікола також не допускала і Брукліна. Вона запевняла івентмейкерів, що він нічого не тямить, не може вирішувати і некомпетентний, "зокрема, у справах безпеки та охорони маєтку у день весілля. Тому навіть з таких питань звертатися треба виключно до неї та її мами".

У висновку, організація весілля перетворилася на сюр. Нельсон Пельтц у якийсь момент вибухнув, назвав святкування "грьобаним шоу" і прийняв рішення усе скасувати. Утім, Клодії вдалося вмовити його цього не робити, адже це могло "вбити кар’єру Ніколи".

Мама виборювала весілля дочці Фото з Instagram

Очевидно, весілля все ж вдалося "зібрати до купи". У фіналі воно обійшлося родинам молодят у 3,5 мільйона доларів.

Медовий місяць без Бекхемів

Здавалося б, яке відношення післявесільна відпустка має до батьків Брукліна? Проте, схоже, ця романтична подорож стала лише ще одним доказом розбіжностей між родинами Бекхемів і Пельтц.

У медовий місяць Нікола та Бруклін вирушили на яхті на південь Франції, поряд із місцем, де відпочивала і сім'я Бекхемів. Але, вірогідно, вони так і не зустрілися.

Ніяких Бекхемів, окрім Брукліна Фото з Instagram

Звичайно, ви можете подумати: "Навіщо молодятам зустрічатися зі своїми родичами під час медового місяця?", і за інших обставин це було б справедливо. Однак виявилося, що члени сім'ї Ніколи, включно з батьками і братами, також супроводжували молодят на розкішному відпочинку.

Вочевидь, це про щось говорить.

Затишшя

Коли неприємний осад після весілля врешті зник, 30-річна Нікола і 26-річний Бруклін почали частенько відвідувати свята та івенти Бекхемів. Здавалося, що конфлікт вичерпано і знову панує сімейна ідилія.

Вперше публічно родини Бекхемів і Пельтц возз'єдналася відзначити подвійне свято – Великдень і річницю весілля Ніколи і Брукліна. Вікторія і Девід навідалися до маєтку сватів у Лос-Анджелесі.

"Це такий особливий момент, бути тут і разом святкувати вашу першу річницю. Ми вас любимо", – написала у своєму дописі в Instagram Вікторія.

Воззʼєднання родини, але чи надовго? Фото з Instagram

За місяць Бруклін і Нікола відвідали з усіма Бекхемами концерт Елтона Джона, де вкотре показалися щасливими.

Пізніше влітку Нікола і Вікторія зазнімкувалися в обіймах на сімейному відпочинку з коктейлями в руках.

Нікола з Брукліном підтримали Вікі на показі її бренду, на котрому дизайнерка була на милицях. А у тому ж році вкотре відзначили у сімейному колі Великдень. Тоді невістка і свекруха потанцювали та подуркували разом.

Модель і дизайнерка частенько викладали зворушливі дописи одна про одну і активно демонстрували ідилію у стосунках.

Ігнорування сімейних івентів і колишня Брукліна

Здається, цьогоріч не обійдеться без чималої порції скандалів у родині Бекхемів.

Складається враження, наче Нікола і Бруклін ігнорують сімейні події. Вони були відсутні на дні народження Вікторії, а також показі її модного бренду в Парижі. До того ж молоде подружжя пропустило грандіозне святкування 50-річчя Девіда.

Уся родина, включно з другими половинками синів, були на святі, окрім Брукліна і Ніколи Фото з Instagram

Подейкують, що справа у колишній Брукліна Кім Тернбулл, з котрою наразі зустрічається його брат Ромео. Мовляв, через це найстарший син Бекхемів вирішив дистанціюватися від брата і пропускає усі сімейні зустрічі, на котрих присутня Кім.

Ба більше, Нікола і Бруклін вважають, що дівчина не щира з Ромео і використовує його, щоб отримати статус.

Чи усі негаразди через Кім? Фото з Instagram

За чутками, до святкування дня народження Девіда Бекхема Бруклін і Нікола приїздили у Лондон, щоб приватно привітати його. Але їм було відмовлено у зустрічі віч-на-віч. Натомість зірка футболу запропонував доєднатися до усіх на вечірці.

Контроль і маніпуляції

Днями зʼявилася інформація, що не Кім Тернбулл причина загострення ситуації у родині. Насправді усе це – провина Ніколи. Модель начебто контролює Брукліна і обмежує його спілкування з родиною.

Джерело наголосило, що Пельтц має схему: створює певну драму перед сімейними подіями, "запускає її" і Бруклін "не йде до сім'ї". Так сталося і перед днем народження Девіда, бо спочатку 26-річний Бекхем збирався на вечірку і сказав про це батькам.

Цікаво, а де у цьому всьому Бруклін? Фото з Instagram

"Це все тхне контролем. Родина абсолютно впевнена, що саме це сталося цього разу, що була створена драма… Він добрий хлопець, який явно не відчуває, що може протистояти Ніколі", – заявив інформатор.

Також, на думку інсайдера, Бруклін дуже змінився у шлюбі. Раніше він був соціальним, гуляв з друзями та навчався у коледжі, а зараз він від усього цього відмовився і почав поводитися інакше.

"Зараз Бруклін дуже стурбований, він змінився. У нього Нікола на першому місці. Це те, чого вона хоче", – поділилося джерело.

Вікторія і Девід Бекхеми дуже хвилюються через "характер їхніх стосунків" і просто хочуть, щоб Бруклін був щасливий. До того ж, вони б зробили усе, щоб повернути сина, "але з Ніколою у них все скінчено".

Батьки переймаються станом сина Фото з Instagram

Нагадаємо, 26-річний Бруклін Бекхем й досі не визначився чим хоче займатися. Від фотографа до шеф-кухаря – хлопець спробував чимало професій, через що з нього кепкували фани. Днями Бруклін знайшов нове захоплення.