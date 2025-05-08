Не соуси, кулінарія чи футбол: первісток Бекхемів знайшов собі нову роботу

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін знову змінює професійний напрям. Цього разу разом із дружиною, 30-річною моделлю і акторкою Ніколою Пельтц.

Подружжя засновує благодійний фонд у США, який займатиметься порятунком і утриманням безпритульних собак у Лос-Анджелесі, пише The Sun.

Фонд під назвою Peltz Beckham Foundation вже проходить офіційну реєстрацію в Каліфорнії. За інформацією, ініціатива виникла після того, як у 2023 році у подружжя помер їхній пес.

Бруклін розпочинає нову благодійну справу з Ніколою Фото instagram

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Раніше Бруклін вже пробував себе у ролі фотографа, баристи, футболіста й кухаря (мав власне шоу, після якого з'явилося чимало мемів про його страви). Також у сина Девіда був бренд гострих соусів і виробництво саке (японського алкогольного напою). Однак жодною з цих робіт він не займався тривалий час.

Зараз у мережі активно обговорюють шлюб первістка Бекхемів. Фанати помітили, що хлопець і його дружина перестали відвідувати сімейні заходи та дні народження батьків.

Хлопець знайшов собі нове зайняття Фото instagram

Раніше інсайдери розповіли, що він не з'являється на зустрічах через нову дівчину свого 22-річного брата Ромео, модель Кім Тернбулл. Саме з нею Бруклін зустрічався декілька років тому.

А днями ЗМІ довідалися, що Девід і Вікторія вважають, ніби Нікола контролює їхнього сина й обмежує його від родинних зустрічей. На думку джерел, саме через шлюб із Пельтц Бруклін перестав бачитися з друзями та, навіть, батьками.

Бекхеми хочуть, щоб їхній син повернувся до них, але з його обраницею мати зв'язків не бажають Фото instagram

Замість сімейних івентів хлопець разом із коханою відвідував модні покази та влаштовував романтичні побачення. До речі, вже давно ходили чутки, що Вікторія недолюблює свою невістку.

Інші нащадки Бекхемів поки живуть без драм навколо себе. 20-річний Круз нині зустрічається з 29-річною співачкою Джекі Апостел. А 13-річна Харпер не так давно насмішила спробами готувати млинці зі своїм зірковим батьком.