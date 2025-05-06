Конфлікт загострився: Бекхем відмовив старшому сину, який хотів привітати його з ювілеєм окремо від родини

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц днями приїжджали до Лондона, щоб привітати футболіста з його 50-річчям, але їм відмовили у зустрічі.

Нещодавно зіркове подружжя з молодшими синами: 22-річним Ромео, 20-річним Крузом і 13-річною Харпер, своєю єдиною дочкою, влаштовувало гучну вечірку, на яку було запрошено чимало гостей.

Користувачі мережі одразу помітили, що на спільних фото зі свята (вже не вперше) не було видно Брукліна. Він зі своєю дружиною останнім часом пропускає сімейні заходи.

Тим часом Вікторія опублікувала нові фото зі святкування Фото instagram

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Як виявилося, старший син Девіда разом з коханою не ігнорував батька. Вони прибули до міста та попросили приватної зустрічі з іменинником, щоб привітати його без зайвих очей. Але парочці начебто було відмовлено. Бекхем сказав, що не буде зустрічатися з ними наодинці й запропонував піти на вечірку з усіма. Про це інформує Page Six.

Пара спеціально приїхала до Лондона, але, за даними видання, отримала відмову від Девіда Фото instagram

Хоча Брукліна не було, зірковий тато розважився з молодшими синами

Нагадаємо, закохані начебто ігнорують родинні зустрічі через нову дівчину Ромео, діджейку і модель Кім Тернбулл. А все тому, що вона раніше зустрічалася з Брукліном.

Первісток Бекхемів також пропустив сімейне свято в Маямі й день народження своєї мами, модельєрки Вікторії. Замість цього молоде подружжя влаштовує гарячі зйомки на байку та ходить на романтичні побачення.