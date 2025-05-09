Круз Бекхем на тлі сімейної сварки засвітився з дівчиною у лондонській галереї

Син подружжя Бекхемів Круз вирішив трішки відволіктися від чвар, які останнім часом переслідують їхню родину, і зводив свою дівчину Джекі Апостел на мистецьку виставку.

У четвер 8-го травня парочку помітили в Лондоні на виставці, присвяченій Бобу Ділану у галереї Halcyon.

20-річний Круз виглядав щасливим поруч зі своєю 29-річною подругою. Хлопець був у вільному сірому тренчі, джинсах і червоних кедах. А його супутниця вдягнула коричневий шкіряний бомбер з хутряних коміром, джинси і червоні босоніжки з відкритими пальцями.

Круз і Джекі засвітилися у лондонській галереї удвох без родичів Фото Getty Images

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Як відомо, про роман молодшого сина Бекхемів із на 9 років старшою за нього співачкою стало відомо рік тому. За даними інсайдерів, зіркові батьки хлопця вирішили не лізти в його особисте життя.

Круз бере Джекі з собою на світські події і родинні свята.

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