Сабріна Карпентер у корсеті та голяка попозувала для обкладинки музичного глянцю. Фото

26-річна американська співачка й актриса Сабріна Карпентер стала головною героїнею нового випуску музичного глянцю Rolling Stone.

Фотосесія вийшла по-справжньому казковою. Зірка позувала у лісі серед тварин, квітів та яскравих рослин. Вбрання, що притаманно Сабріні, було сексуальним і грайливим: корсет з принтом, прозоре міні, мереживний комплект і білизна.

А особливо шанувальників захопила обкладинка журналу. На ній знаменитість показалася на колінах повністю оголеною. Інтимні зони прикривали довге волосся, а єдиним одягом були білі панчохи.

Головне фото нового випуску передає естетику ретро, яка є частиною концепту співачки Фото DAVID LACHAPELLE

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Нещодавно Сабріна показала світлини в яскравому міні у ванній і вдягала відвертий аутфіт на цьогорічну Met Gala 2025. Не секрет, що співачка обожнює моду й цікаві експерименти з одягом. А її фірмова зачіска навіть стала трендовою.

Як відомо, недавно Карпентер розірвала стосунки з ірландським актором Баррі Кеоганом через його ймовірну зраду. Детально про це та інші цікаві факти з життя попзірки розповідав ТаблоID.