Саніна у "кольчузі" з квітками на грудях попозувала для стильних портретів
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна захопила фанатів новою стильною зйомкою.
У своєму Instagram вона показалася в прозорому боді, що складався з блискучої сітки. На одязі також були чорні квіти, вишиті ручною роботою.
Частиною образу 34-річної зірки стали трендовий пучок, нюдовий макіяж і прикраси, а саме каблучки й сережки.
До речі, цей самий образ, ціна якого на сайті бренду складає 13 800 грн, Юлія вдягала на свій останній концерт. Деяким фанатам навіть вдалося її зазнімкувати.
Нещодавно Саніна зіткнулася з критикою після того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко виїхав з України. Співачка не змогла довго мовчати і відповіла на хейт.
До речі, не так давно Юлія показала чуттєву фотосесію в Торонто та попозувала для спортивного бренду.