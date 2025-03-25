Саніна у "кольчузі" з квітками на грудях попозувала для стильних портретів

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна захопила фанатів новою стильною зйомкою.

У своєму Instagram вона показалася в прозорому боді, що складався з блискучої сітки. На одязі також були чорні квіти, вишиті ручною роботою.

Частиною образу 34-річної зірки стали трендовий пучок, нюдовий макіяж і прикраси, а саме каблучки й сережки.

"Чим більше думаєш — тим більше росте страх. Чим більше дієш — тим більше зростає досвід", — поміркувала співачка Усі фото @littlepuida

Саніна похизувалася струною талією

Носити луки з кольчуги стає певним трендом серед зірок

До речі, цей самий образ, ціна якого на сайті бренду складає 13 800 грн, Юлія вдягала на свій останній концерт. Деяким фанатам навіть вдалося її зазнімкувати.

Нещодавно Саніна зіткнулася з критикою після того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко виїхав з України. Співачка не змогла довго мовчати і відповіла на хейт.

До речі, не так давно Юлія показала чуттєву фотосесію в Торонто та попозувала для спортивного бренду.