"Косметологи на нас добре заробляють": 31-річна модель Андрес розказала про невдалі ін'єкції, боротьбу з пігментацією і табу у догляді

Мама двох дітей, 31-річна модель Анна Андрес, судячи з її зовнішнього вигляду, точно знає секрети біохакінгу.

Спеціально для ТаблоID уродженка Львова розказала, як доглядає за шкірою обличчя, про улюблені засоби та про табуйовані процедури.

Андрес розповіла про відкритті у б’юті-сфері за останні роки, без яких нині не може обійтися:

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"Чудово, що ця індустрія не стоїть на місці і щороку нас тішить новинками на ринку краси. Наприклад, я маю деякі проблеми з пігментацією шкіри і можу сказати, що відкрила для себе діючу процедуру "IPL" (не знаю, наскільки вона нова, але дізналася про неї рік тому). Це терапія інтенсивним імпульсним світлом для боротьби з пігментацією, для покращення коліру і текстури шкіри".

"Вона прекрасно усуває пошкодження, спричинені впливом сонячних променів, тобто фотостарінням. Ще в моєму топі девайс для усунення набряків на обличчі "PureLift PRO PLUS" (тренажер для моделювання обличчя - ред.). Також він активує та підіймає м’язи обличчя. Незамінна річ перед важливими подіями, коли треба швидко привести лице в порядок", - поділилася модель.

"І ще б я назвала маску LED! Використання цієї світлодіодної маски дозволяє відновити пошкоджені клітинні мембрани та активізувати зростання клітин", - розкрила Андрес секрет свіжості обличчя

У доглядовому арсеналі Анни також є кілька табу.

"Не лягати спати з макіяжем, якою б я змученою не була. Ретельне вмивання - це правило номер один, і зранку також обовʼязково. Друге - не очищати шкіру агресивними засобами (пілінг, скраби), коли на ній є запалення, бо є шанси рознести інфекцію по всьому обличчю", - порадила модель.

За словами Анни, в неї є як люкс, так і бюджетні фаворити.

"Найдешевший засіб - це, певно, аптечна антибактеріальна мазь від запалень та висапань для локального нанесення "Банеоцин", яка добре прибирає недоліки. Найдорожчі засоби від марки Valmont", - перелічила 31-річна мама двох дітей і модель.

Анна також застерегла від довіри некваліфікованим спеціалістам.

"Чесно кажучи, багато процедур, які зараз пропонує нам індустрія - гроші на вітер. Косметологи на нас добре заробляють, процедури недешеві, а часто буває, що результату нуль, або вигляд після стає ще гірший ніж був до. Звичайно, були процедури, про які я шкодувала, тому раджу вам 10 разів подумати перед тим, як наважитись на експерименти!".

Анна розказала про досвід інʼєкцій ботоксу та які процедури робить у косметолога.

"Вперше спробувала підколоти губи, мені було 18 років, і тоді це був великий тренд. Ботокс колола декілька разів в зону міжбрів’я та чола, однак результатом не була задоволена. Тому на тому зупинилась. Міміка в мене не сильно активна, тому потреби поки немає, але спробувати було цікаво. Жінки такі жінки! Час від часу роблю курси біоревіталізації або мезо" - перелічила модель.

Є у Андрес і три найважливіші правила у догляді:

"Ретельний догляд за шкірою навколо очей, оскільки вона особливо цього потребує. На активному сонці обовʼязково наношу spf 50. Роблю професійну чистку у косметолога раз на місяць, комбіную процедуру hydrafacial з ручною чисткою".

Андрес є не лише моделлю, а й дружиною і мамою двох хлопців, Джеймса та Габріеля

Анна відповіла, чи має табуйовані продукти харчування:

"Безумовно так! Я стараюсь не вживати продукти, які містять лактозу, так як молочні продукти викликають висипання на шкірі та здуття живота. На 100% відмовитись від них не можу, тому що обожнюю сири. А в цілому я знаходжу альтернативу в рослинному молоці, та продуктах на їх основі".

Модель також дозволяє собі алкоголь, однак передбачити його наслідки вдається не завжди.

"Так, але не зловживаю. Можу ввечері на вихідних собі дозволити трішки вина, або шампанське. Буває на наступний ранок є набряк на лиці, а буває все прекрасно! Це для мене завжди лотерея", - з усмішкою зізналася Анна.

Андрес не змогла підрахувати витрати на косметолога, однак зазначила, що вкладає "не мало". Модель є чудовим прикладом, коли інвестиції у зовнішність виправдовують себе

За словами Андрес, вона відвідує косметолога раз на місяць, або за потребою. А влітку старається робити процедури частіше, тому що більше перебуває на активному сонці.

Анна розказала, як швидко прийти у форму перед важливими зйомками.

"Найкраще для мене працює інтервальне голодування 16/8, якщо треба прийти в форму за короткий термін. Здоровий повноцінний сон та мій помічник, мікротоковий девайс Purelift, який швидко знімає набряки на лиці, перед зйомками це те що потрібно!", - зазначила вона.

Наостанок модель і мама дала пораду дівчатам-одноліткам.

"Менше нервувати через дрібниці та лягати спати до 12. Обовʼязково піклуватися про здоровий сон і буде вам краса!", - запевняє Андрес.

Нагадаємо, раніше про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Мішель Андраде, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя, блогерка Даша Квіткова, "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях та інші.