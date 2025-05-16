Шарліз Терон у сукні-сорочці оголила стрункі ноги та показалася з Умою Турман. Фото
Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон, яка днями позувала в ошатному total black, нагадала фанатам, що вже цього літа вийде супергеройський бойовик "Стара гвардія 2", де вона зіграє головну героїню.
З нагоди престуру 49-річна знаменитість взяла участь у шоу Hot Ones, в якому учасники відповідають на запитання поки їдять гостру їжу.
У своєму Instagram актриса показала два образи, які вдягнула для зйомок. Перший лук складався з білої футболки й шкірянки, а другий з асиметричної сорочки-сукні та чорних черевиків на підборах.
Шарліз частенько вдягається привабливо й сексуально. Не так давно зірка позувала у корсеті та з'являлася в спокусливому міні. А ще її зазнімкували на червоному хіднику в культовому образі.
Нагадаємо, акторка має двох прийомних доньок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст, з якими нещодавно веселилась на концерті. Зі своїми дітьми Терон часто показується на публіці, а також створює їм щасливі спогади.
Як відомо, Джексон народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.