Шарліз Терон у сукні-сорочці оголила стрункі ноги та показалася з Умою Турман. Фото

Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон, яка днями позувала в ошатному total black, нагадала фанатам, що вже цього літа вийде супергеройський бойовик "Стара гвардія 2", де вона зіграє головну героїню.

З нагоди престуру 49-річна знаменитість взяла участь у шоу Hot Ones, в якому учасники відповідають на запитання поки їдять гостру їжу.

У своєму Instagram актриса показала два образи, які вдягнула для зйомок. Перший лук складався з білої футболки й шкірянки, а другий з асиметричної сорочки-сукні та чорних черевиків на підборах.

Аутфіт завершували сонцезахисні окуляри і срібна прикраса на шиї Фото Instagram

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Шарліз частенько вдягається привабливо й сексуально. Не так давно зірка позувала у корсеті та з'являлася в спокусливому міні. А ще її зазнімкували на червоному хіднику в культовому образі.

Нагадаємо, акторка має двох прийомних доньок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст, з якими нещодавно веселилась на концерті. Зі своїми дітьми Терон часто показується на публіці, а також створює їм щасливі спогади.

Як відомо, Джексон народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.