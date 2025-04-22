Син Шварценеггера здивував своїм схудненням. Фото

Крістофер Шварценеггер, молодший син 77-річної кінозірки та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера і його ексдружини Марії Шрайвер, вразив шанувальників своїм схудненням.

Папараці зазнімкували Крістофера у передмісті Лос-Анджелеса в компанії його старшого брата Патріка Шварценеггера, який нещодавно знявся в оголеному фотосеті з нареченою. Сім'я зібралася разом, щоб відсвяткувати Великдень, пише People.

Перед об'єктивами камер 27-річний син актора з'явився у темно-синій кофтині та окулярах.

Фанати одразу почали порівнювати попередні появи хлопця, відзначаючи його схуднення.

Arnold Schwarzenegger's son Christopher unveils his impressive transformation in a new family photo, showcasing commitment and a journey towards a healthier lifestyle. https://t.co/fX0YSxoOtl pic.twitter.com/rmBV0EWoSm — Bitcoin Boss Lady (@bitc0inLady_) April 15, 2025

А це фото опублікувала сестра Крістофера, письменниця Кетрін Шварценеггер. Вони разом позували зліва. Підписники одразу помітили зміни у зовнішності хлопця Фото instagram

Від Марії Шрайвер Арнольд має чотирьох дітей: Кетрін, Крістофера, Патріка і Крістін. А ще в актора є позашлюбний син Джозеф від хатньої робітниці. До речі, через це їхній багаторічний шлюб і розпався. Зі своїм нащадком від іншої жінки кінозірка підтримує стосунки.

Нещодавно сім'я приходила підтримати Патріка на його прем'єрі, а Кетрін ділилася милими фото з дітьми та чоловіком, актором Крісом Преттом.