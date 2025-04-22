Син Шварценеггера здивував своїм схудненням. Фото
Крістофер Шварценеггер, молодший син 77-річної кінозірки та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера і його ексдружини Марії Шрайвер, вразив шанувальників своїм схудненням.
Папараці зазнімкували Крістофера у передмісті Лос-Анджелеса в компанії його старшого брата Патріка Шварценеггера, який нещодавно знявся в оголеному фотосеті з нареченою. Сім'я зібралася разом, щоб відсвяткувати Великдень, пише People.
Перед об'єктивами камер 27-річний син актора з'явився у темно-синій кофтині та окулярах.
Фанати одразу почали порівнювати попередні появи хлопця, відзначаючи його схуднення.
Від Марії Шрайвер Арнольд має чотирьох дітей: Кетрін, Крістофера, Патріка і Крістін. А ще в актора є позашлюбний син Джозеф від хатньої робітниці. До речі, через це їхній багаторічний шлюб і розпався. Зі своїм нащадком від іншої жінки кінозірка підтримує стосунки.
Нещодавно сім'я приходила підтримати Патріка на його прем'єрі, а Кетрін ділилася милими фото з дітьми та чоловіком, актором Крісом Преттом.