Пропустила весілля Безоса: Лонгорію з прооперованим чоловіком зазнімкували на пляжі в Іспанії

Акторка Єва Лонгорія пропустила триденне весілля своєї подруги Лорен Санчес та мільярдера Джеффа Безоса у Венеції. Натомість вона гайнула до Марбельї разом із сином і чоловіком, і саме там потрапила в об'єктиви папараці.

Фото 50-річної Єви в рожевому бікіні розлетілися мережею.

Утім, актриса не проміняла важливу подію подруги на звичайний відпочинок з родиною. Як пише Page Six, Лонгорія не змогла бути на святі через зйомки серіалу CNN "Єва Лонгорія: у пошуках Іспанії".

Крім того, чоловік акторки, Хосе Бастон, нещодавно переніс операцію на плечі.

Чоловік актриси переніс операцію, тож вона обрала бути з ним Скріншот з Instagram

Лонгорія, попри дружбу з Санчес, пропустила її весілля з Безосом у Венеції Фото з Instagram

І хоч в мережі вже ширяться чутки про напружені стосунки Лонгорії та Санчес, Page Six запевняє, що між давніми подругами все гаразд, і Єва мала поважні причини не бути на весіллі.

Нагадаємо, весілля Безоса і Санчес розпочалося з вечірки 26-го червня. Сама церемонія пройшла 27-го червня у Венеції, а наступного дня новоспечене подружжя вже бачили під час прогулянки містом.