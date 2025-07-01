Пропустила весілля Безоса: Лонгорію з прооперованим чоловіком зазнімкували на пляжі в Іспанії

ТаблоID - 1 липня, 11:30

Акторка Єва Лонгорія пропустила триденне весілля своєї подруги Лорен Санчес та мільярдера Джеффа Безоса у Венеції. Натомість вона гайнула до Марбельї разом із сином і чоловіком, і саме там потрапила в об'єктиви папараці. 

Фото 50-річної Єви в рожевому бікіні розлетілися мережею.

Утім, актриса не проміняла важливу подію подруги на звичайний відпочинок з родиною. Як пише Page Six, Лонгорія не змогла бути на святі через зйомки серіалу CNN "Єва Лонгорія: у пошуках Іспанії".


Крім того, чоловік акторки, Хосе Бастон, нещодавно переніс операцію на плечі. 

Лонгорія на пляжі з чоловіком

Чоловік актриси переніс операцію, тож вона обрала бути з ним

Скріншот з Instagram
Єва Лонгорія в мінісукні

Лонгорія, попри дружбу з Санчес, пропустила її весілля з Безосом у Венеції 

Фото з Instagram

І хоч в мережі вже ширяться чутки про напружені стосунки Лонгорії та Санчес, Page Six запевняє, що між давніми подругами все гаразд, і Єва мала поважні причини не бути на весіллі. 

Нагадаємо, весілля Безоса і Санчес розпочалося з вечірки 26-го червня. Сама церемонія пройшла 27-го червня у Венеції, а наступного дня новоспечене подружжя вже бачили під час прогулянки містом

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