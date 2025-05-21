Наречена Стейтема зазнімкувала сина і доньку в милих луках із власної колекції. Фото

Карина Тімкова - 21 травня, 16:30

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі створила власну колекцію дитячого одягу, присвячену їхнім нащадкам.

У ніжній фотосесії взяли участь і самі 7,5-річний Джек і 3-річна Ізабелла, показавшись у яскравих образах. Донька пари вдягнула рожевий костюмчик в клітинку і квіткову сукню з власним ім'ям, а їхній син — світлий комплект у смужку і легку сорочку.

Дітлахи позували на траві просто неба та в обіймах мами. Вони також роздивлялися локацію, графіті на стінах і гралися квітами. А на інших світлинах родина гуляла в парку.

Наречена Стейтема у сукні попозувала з їхньою донькою

38-річна Розі насолодилася обіймами з донечкою на природі

Фото instagram

Наречена Джейсона Стейтема попозувала з сином і дочкою

Зіркова пара не часто показує малечу та старається приховувати їхні обличчя

Донька Джейсона Стейтема в рожевому попозувала з квіткою

Ізабелла показалася з ромашкою у руках

Наречена Джейсона Стейтема показала їхніх дітей на милих фото

Джек у компанії молодшої сестрички вивчав місцевість

Наречена Джейсона Стейтема показала їхню дочку у милому луці

Дівчинка похизувалася блискучою сукнею, зроблену на її честь

Син Джейсона Стейтема показався біля графіті

До речі, це зображення на своєму светрі хлопчик намалював сам, а Розі вирішила додати його до колекції

Наречена Джейсона Стейтема показала дочку на прогулянці

Белла приміряла чимало яскравих луків

Наречена Джейсона Стейтема замилувала фото з їхнім сином

Джек відпочив на траві просто неба

Нещодавно Хантінгтон-Вайтлі знялася для пристрасного фотосету і розповіла про те, яким татком є Стейтем. Також батьки, які заручені з 2016-го, люблять влаштовувати милі розваги дітям та подорожувати разом.

Щодо Розі, то вона частенько епатує фанів знімками в купальнику й пікантними виходами на хідник. А ще вона відома любов'ю до стилю та до відвідування модних показів.

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