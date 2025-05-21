Наречена Стейтема зазнімкувала сина і доньку в милих луках із власної колекції. Фото
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі створила власну колекцію дитячого одягу, присвячену їхнім нащадкам.
У ніжній фотосесії взяли участь і самі 7,5-річний Джек і 3-річна Ізабелла, показавшись у яскравих образах. Донька пари вдягнула рожевий костюмчик в клітинку і квіткову сукню з власним ім'ям, а їхній син — світлий комплект у смужку і легку сорочку.
Дітлахи позували на траві просто неба та в обіймах мами. Вони також роздивлялися локацію, графіті на стінах і гралися квітами. А на інших світлинах родина гуляла в парку.
Нещодавно Хантінгтон-Вайтлі знялася для пристрасного фотосету і розповіла про те, яким татком є Стейтем. Також батьки, які заручені з 2016-го, люблять влаштовувати милі розваги дітям та подорожувати разом.
Щодо Розі, то вона частенько епатує фанів знімками в купальнику й пікантними виходами на хідник. А ще вона відома любов'ю до стилю та до відвідування модних показів.