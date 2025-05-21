Наречена Стейтема зазнімкувала сина і доньку в милих луках із власної колекції. Фото

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі створила власну колекцію дитячого одягу, присвячену їхнім нащадкам.

У ніжній фотосесії взяли участь і самі 7,5-річний Джек і 3-річна Ізабелла, показавшись у яскравих образах. Донька пари вдягнула рожевий костюмчик в клітинку і квіткову сукню з власним ім'ям, а їхній син — світлий комплект у смужку і легку сорочку.

Дітлахи позували на траві просто неба та в обіймах мами. Вони також роздивлялися локацію, графіті на стінах і гралися квітами. А на інших світлинах родина гуляла в парку.

38-річна Розі насолодилася обіймами з донечкою на природі Фото instagram

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Зіркова пара не часто показує малечу та старається приховувати їхні обличчя

Ізабелла показалася з ромашкою у руках

Джек у компанії молодшої сестрички вивчав місцевість

Дівчинка похизувалася блискучою сукнею, зроблену на її честь

До речі, це зображення на своєму светрі хлопчик намалював сам, а Розі вирішила додати його до колекції

Белла приміряла чимало яскравих луків

Джек відпочив на траві просто неба

Нещодавно Хантінгтон-Вайтлі знялася для пристрасного фотосету і розповіла про те, яким татком є Стейтем. Також батьки, які заручені з 2016-го, люблять влаштовувати милі розваги дітям та подорожувати разом.

Щодо Розі, то вона частенько епатує фанів знімками в купальнику й пікантними виходами на хідник. А ще вона відома любов'ю до стилю та до відвідування модних показів.