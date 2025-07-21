Гомес у паєтках і хутрі запалила з коханим та Свіфт на ретровечірці з нагоди свого 33-річчя. Фото

Американській співачці та акторці Селені Гомес 22-го липня виповниться 33 роки. Але схоже, майбутній іменинниці вже несила було чекати і розпочати святкування вона вирішила раніше.

У Instagram Селена поділилася добіркою фото зі своєї вечірки у стилі дискотеки 1970-их. На них, звісно, присутній її наречений, продюсер Бенні Бланко та близька подруга, співачка Тейлор Свіфт.

Селена на своєму святі була у паєтковому джампс'юті від Tianna Silver та хутряній накидці

Судячи з будівель, які потрапили в кадр, Billboard припускає, що свято на даху відбулося в Лос-Анджелесі.

"Готуючись відсвяткувати мій 33-ій день народження, я не можу втриматися від роздумів про неймовірну подорож, яка привела мене сюди. Минулий рік - справді найпрекрасніший рік мого життя, і цим я великою мірою завдячую всім вам. Дякую вам за вашу незмінну любов та доброту", - звернулася Гомес до своєї аудиторії.

Веселитися з нагоди свого 33-річчя Гомес почала ще за кілька днів до нього

Артистка висловила вдячність тим, хто підбадьорював її, розділив із нею успіхи та невдачі, був тим, хто був готовий її вислухати і допоміг цьому року стати незабутнім.

"Я надзвичайно зворушена та неймовірно ціную всю вашу любов. Вступаючи в цей новий рік, я сповнена радості та надії стосовно майбутнього. Я з нетерпінням чекаю, щоби розділити з вами ще більше моментів, створити нові спогади та продовжити цю прекрасну подорож разом. Шалено вас усіх люблю", - додала Селена.

Тейлор Свіфт не могла пропустити вечірку подруги

"Дискотеку 70-х" для артистки влаштували на даху

Майбутня іменинниця у захваті

Цікаво, а своє 34-річчя Селена вже зустріне в статусі дружини Бенні?

Нагадаємо, Гомес і Бланко заручилися в грудні. А до знайомства зіркової доньки з обранцем свого часу доклала руку майбутня теща Бенні.

Як відомо, торік Селена Гомес розповіла, що ніколи не зможе самостійно виносити дитину. Артистка страждає на серйозне аутоімунне захворювання, а кілька років тому перенесла трансплантацію нирки, яку пожертвувала їй подруга.