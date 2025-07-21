Гомес у паєтках і хутрі запалила з коханим та Свіфт на ретровечірці з нагоди свого 33-річчя. Фото
Американській співачці та акторці Селені Гомес 22-го липня виповниться 33 роки. Але схоже, майбутній іменинниці вже несила було чекати і розпочати святкування вона вирішила раніше.
У Instagram Селена поділилася добіркою фото зі своєї вечірки у стилі дискотеки 1970-их. На них, звісно, присутній її наречений, продюсер Бенні Бланко та близька подруга, співачка Тейлор Свіфт.
Судячи з будівель, які потрапили в кадр, Billboard припускає, що свято на даху відбулося в Лос-Анджелесі.
"Готуючись відсвяткувати мій 33-ій день народження, я не можу втриматися від роздумів про неймовірну подорож, яка привела мене сюди. Минулий рік - справді найпрекрасніший рік мого життя, і цим я великою мірою завдячую всім вам. Дякую вам за вашу незмінну любов та доброту", - звернулася Гомес до своєї аудиторії.
Артистка висловила вдячність тим, хто підбадьорював її, розділив із нею успіхи та невдачі, був тим, хто був готовий її вислухати і допоміг цьому року стати незабутнім.
"Я надзвичайно зворушена та неймовірно ціную всю вашу любов. Вступаючи в цей новий рік, я сповнена радості та надії стосовно майбутнього. Я з нетерпінням чекаю, щоби розділити з вами ще більше моментів, створити нові спогади та продовжити цю прекрасну подорож разом. Шалено вас усіх люблю", - додала Селена.
Нагадаємо, Гомес і Бланко заручилися в грудні. А до знайомства зіркової доньки з обранцем свого часу доклала руку майбутня теща Бенні.
Як відомо, торік Селена Гомес розповіла, що ніколи не зможе самостійно виносити дитину. Артистка страждає на серйозне аутоімунне захворювання, а кілька років тому перенесла трансплантацію нирки, яку пожертвувала їй подруга.
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