Tayanna у прозоро-шкіряному образі вразила мережу своєю "темною стороною". Фото
Співачка Tayanna останнім часом експериментує з образами у бік агресивної сексуальності. Чого лише варта її нова зйомка, в якій, за її словами, вона вигуляла свою темну сторону.
На фото, які Тетяна оприлюднила в Instagram, вона позує у корсеті, високих шкіряних пальчатках та чорній прозорій сукні. Образ зірки доповнюють яскравий макіяж та масивні прикраси.
У коментарях Таянну засипали компліментами зі словами захоплення і захвату.
Нагадаємо, нещодавно Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) позувала в окулярах і комбінезоні з голою спиною. А в квітні вона випустила кліп, де поєднала етномотиви з сучасними танцями.
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