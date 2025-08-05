Tayanna у прозоро-шкіряному образі вразила мережу своєю "темною стороною". Фото

Співачка Tayanna останнім часом експериментує з образами у бік агресивної сексуальності. Чого лише варта її нова зйомка, в якій, за її словами, вона вигуляла свою темну сторону.

На фото, які Тетяна оприлюднила в Instagram, вона позує у корсеті, високих шкіряних пальчатках та чорній прозорій сукні. Образ зірки доповнюють яскравий макіяж та масивні прикраси.

"Вигулюємо мою темну сторону", - написала Tayanna Фото Ivan Khodanych

У коментарях Таянну засипали компліментами зі словами захоплення і захвату.

"Фантастична", "пожежа", "розкішна" - пишуть у коментарях Тані

Артистка стає все більш розкутою та сексуальною

Мокра зачіска, до речі, досі в тренді

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) позувала в окулярах і комбінезоні з голою спиною. А в квітні вона випустила кліп, де поєднала етномотиви з сучасними танцями.