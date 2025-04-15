Лікарські, полотняні, замшеві та з рафії: топ-10 модних сумок на весну-літо 2025. Фото
Обрати сумку під кожен образ? Чи одна на всі випадки? Питання без відповідей. Проте є одна незмінна істина: жіноча сумка повинна вміщати необхідні речі, мати надійну фурнітуру та зручні кишені.
Із сезону в сезон подіуми демонструють то крихітні варіанти, то настільки величезні, що їх важко уявити у повсякденні. Але найчастіше тренди повертаються з минулого, тож сумки можна обирати орієнтуючись лише на ваш власний смак та потребу.
ТаблоID зібрав цікаві сумки сезону весна-літо 2025, які точно будуть у центрі уваги і сьогодні, і через рік.
З рафії
У весняних колекціях витончені матеріали, такі як рафія, отримали сучасне оновлення. Одні дизайнери демонстрували сумки-кошики соковитого зеленого відтінку, у той час як деякі дебютували з клатчем зі шкіряною обробкою та моделями у формі пів місяця. Тим не менш, на стрітстайлі не вигадували нічого нового і звернулися до старої доброї класики з рафії.
Замшеві
2024 рік зробив великий внесок у популярність коричневих замшевих сумок, і цьогоріч цей тренд продовжується і доповнюється іншими кольорами, включаючи масляно-жовтий, сірий і хакі.
Зверніть увагу на версії без підкладки, які надають сумці більш розслаблену форму.
Лікарські
Одним з найгучніших трендів цього сезону стали сумки, які нагадують лікарські. На подіумах зʼявилися прямокутні версії з вигнутими краями, шкіряні та у віральному масляно-жовтому, а у деяких дизайнерів вони набули більш компактних форм.
Максималістські
Маскультура перенаситилася мінімалізмом - цією симетрією, правильними кольорами та відсутністю чогось зайвого. Тож у 2025 році прийшов час розслабитися і трохи розважитися. Додайте до своєї сумки химерні прикраси і унікальні, персоналізовані штрихи, які зроблять вашу сумку по-справжньому вашою.
З ременем
Ремінь може бути універсальною застібкою для сумки, але в цьому сезоні він більше прикрашає, ніж виконує функціональну роль.
Виготовлені із замші, шкіри та розкішної штучної крокодилячої або зміїної шкіри, ці сумки сподобаються жінкам, які люблять мінімалістичний стиль, але прагнуть додати до образу перчинку.
Багет
Популяризована культурою нульових і французькими жінками (звідси і назва), сумка-багет, мабуть, є одним з найбільш прогресивних сумок через плече. У 2025 році вона була переосмислена та дещо розтягнута, що надало їй більш свіжого вигляду.
Мішкуваті
Забудьте про структуровані форми, в цьому сезоні в моді м'які на дотик пластичні сумочки. Практичні та цікаві, їх можна носити як завгодно та з чим завгодно.
До речі, найбільш трендова модель мішкуватої сумки - це хобо.
Великі
Великі сумки 2025 про естетику моди 2010-х. Силуети, які прославили близнючки Олсен, зараз переживають велике відродження у вуличному стилі, а дизайнери пропонують нові інтерпретації. Очевидно, що цей стиль залишиться надовго.
До речі, такі сумки найкраще виглядають з потертостями, тож мерщій у вінтажні магазини.
Полотняні
Підготовка до літньої відпустки - одна з нагальних модних тем весни. Тож якщо ви теж починаєте готуватися до відпочинку - зверніть увагу на полотняні сумки. Сьогодні інфлюенсерки пропонують носити цей аксесуар не тільки на пляж чи ринок, а і повсякденному житті.
Плетені
Плетені шкіряні сумки вже кілька років тримаються на позиції трендових аксесуарів, а дизайнери додають нові деталі.
Від скульптурних силуетів до несподіваних кольорових палітр - ці переосмислення вдихають нове життя в класику, доводячи, що навіть найбільш усталені речі можуть еволюціонувати в дивовижний і захоплюючий спосіб.
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