Лікарські, полотняні, замшеві та з рафії: топ-10 модних сумок на весну-літо 2025. Фото

Обрати сумку під кожен образ? Чи одна на всі випадки? Питання без відповідей. Проте є одна незмінна істина: жіноча сумка повинна вміщати необхідні речі, мати надійну фурнітуру та зручні кишені.

Із сезону в сезон подіуми демонструють то крихітні варіанти, то настільки величезні, що їх важко уявити у повсякденні. Але найчастіше тренди повертаються з минулого, тож сумки можна обирати орієнтуючись лише на ваш власний смак та потребу.

ТаблоID зібрав цікаві сумки сезону весна-літо 2025, які точно будуть у центрі уваги і сьогодні, і через рік.

З рафії

У весняних колекціях витончені матеріали, такі як рафія, отримали сучасне оновлення. Одні дизайнери демонстрували сумки-кошики соковитого зеленого відтінку, у той час як деякі дебютували з клатчем зі шкіряною обробкою та моделями у формі пів місяця. Тим не менш, на стрітстайлі не вигадували нічого нового і звернулися до старої доброї класики з рафії.

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Зручно і стильно Фото з Instagram

Хоч такі сумки більше асоціюються з літнім відпочинком Фото з Instagram

Замшеві

2024 рік зробив великий внесок у популярність коричневих замшевих сумок, і цьогоріч цей тренд продовжується і доповнюється іншими кольорами, включаючи масляно-жовтий, сірий і хакі.

Зверніть увагу на версії без підкладки, які надають сумці більш розслаблену форму.

Блогерка Аліна Френдій ще з минулого року в темі Фото з Instagram

Лікарські

Одним з найгучніших трендів цього сезону стали сумки, які нагадують лікарські. На подіумах зʼявилися прямокутні версії з вигнутими краями, шкіряні та у віральному масляно-жовтому, а у деяких дизайнерів вони набули більш компактних форм.

Ідеально і для повсякдення, і для свята Фото з Instagram

Алла Барановська обрала таку сумку у коричневому кольорі Фото з Instagram

Максималістські

Маскультура перенаситилася мінімалізмом - цією симетрією, правильними кольорами та відсутністю чогось зайвого. Тож у 2025 році прийшов час розслабитися і трохи розважитися. Додайте до своєї сумки химерні прикраси і унікальні, персоналізовані штрихи, які зроблять вашу сумку по-справжньому вашою.

Так ви ніколи не сплутаєте свою сумку з чужою Фото з Instagram

З ременем

Ремінь може бути універсальною застібкою для сумки, але в цьому сезоні він більше прикрашає, ніж виконує функціональну роль.

Виготовлені із замші, шкіри та розкішної штучної крокодилячої або зміїної шкіри, ці сумки сподобаються жінкам, які люблять мінімалістичний стиль, але прагнуть додати до образу перчинку.

Перчинка для мінімалістів Фото з Instagram Manu Atelier

Цьогоріч ремінці на сумці - прикраса Фото з сайту Ssense

Багет

Популяризована культурою нульових і французькими жінками (звідси і назва), сумка-багет, мабуть, є одним з найбільш прогресивних сумок через плече. У 2025 році вона була переосмислена та дещо розтягнута, що надало їй більш свіжого вигляду.

Вони додають французький шик у будь-який образ Фото з Instagram

Найбільш актуальні сьогодні такі подовжені варіанти Фото з Instagram

Мішкуваті

Забудьте про структуровані форми, в цьому сезоні в моді м'які на дотик пластичні сумочки. Практичні та цікаві, їх можна носити як завгодно та з чим завгодно.

До речі, найбільш трендова модель мішкуватої сумки - це хобо.

Хобо в тренді Фото з Instagram Reserved

2025 про розслабленість у моді Фото з Instagram Reserved

Великі

Великі сумки 2025 про естетику моди 2010-х. Силуети, які прославили близнючки Олсен, зараз переживають велике відродження у вуличному стилі, а дизайнери пропонують нові інтерпретації. Очевидно, що цей стиль залишиться надовго.

До речі, такі сумки найкраще виглядають з потертостями, тож мерщій у вінтажні магазини.

Щоб усе було з собою Фото з Instagram

Для справжніх busy girls Фото з Instagram

Полотняні

Підготовка до літньої відпустки - одна з нагальних модних тем весни. Тож якщо ви теж починаєте готуватися до відпочинку - зверніть увагу на полотняні сумки. Сьогодні інфлюенсерки пропонують носити цей аксесуар не тільки на пляж чи ринок, а і повсякденному житті.

Полотняні сумки чудово підійдуть і для іншої нагоди Фото з Instagram

Лише один аксесуар, а ви вже подумки на відпочинку Фото з сайту Mark and Graham

Плетені

Плетені шкіряні сумки вже кілька років тримаються на позиції трендових аксесуарів, а дизайнери додають нові деталі.

Від скульптурних силуетів до несподіваних кольорових палітр - ці переосмислення вдихають нове життя в класику, доводячи, що навіть найбільш усталені речі можуть еволюціонувати в дивовижний і захоплюючий спосіб.

Такі сумки - нова база Фото з Instagram

Плетені шкіряні сумки цьогоіч видозмінюються, проте залишаються Фото з сайту LuisaViaroma

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав як цікаво носити футболки весною, а також про модні сукні, від лляної до мереживної.