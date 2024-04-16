Літні сукні 2024: ТОП-10 варіантів на будь-які випадки

Правильно підібрані сукні завжди дарують особливий шарм і додають жіночності будь-якому образу. А цього літа – це просто обов’язковий елемент кожного гардеробу, адже дизайнери виділили щонайменше 10 модних варіантів.

ТаблоID традиційно підготував повний гайд і підкаже, які елегантні літні сукні варто обрати уже зараз.

Біла сукня

Біла сукня? Однозначне "так". Це саме та річ, яка має бути у шафі кожної жінки цього року, стверджує британський Vogue. Дизайнери подарували волю фасонам, продемонструвавши прямі максі варіанти, прозорі, багатошарові середньої довжини. Головне одне – білий колір.

Модель Хейлі Бібер обирає білий міні варіант Фото: Instagram

Реклама:

Цікаво, що поєднувати таке вбрання можна із будь-яким трендовим взуттям: від кросівок і балеток, до в’єтнамок і сандалів. Серед аксесуарів можна обирати ремені, які ефектно виділять талію.

Літні сукні з льону білого кольору теж не втрачають своєї популярності. Телеведуча Леся Нікітюк обирає довжину максі

Фото: Instagram

Трояндовий принт

Носити троянди? Чому б ні. Літні сукні 2024 передбачають декілька варіантів. Можна обрати просто трояндові принти або додати їх у вигляді аплікацій. Для більш сміливих і ефектних виходів можна звернути увагу на силуети, які побудовані у формі пелюсток.

Джей Ло обирає червону сукню і червоні троянди уздовж шиї Фото: Instagram

Тему троянд можна продовжити і у взутті, обравши відповідні моделі із аплікаціями. Або звернути увагу на класичні босоніжки з підборами. Цього літа у тренді будуть на зав’язках.

Сукня-металік

Абсолютно виділятися цього сезону допоможуть літні сукні у стилі металік. Блискітки, тканина ламе та металеві елементи обробки давно були серед трендів. Тепер можна брати усе. Ідеальний варіант демонструє 54-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес у фотосесії для Elle.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбпелл обирає срібло, що вдало підкреслює її красу.

А от німецька супермодель Клаудія Шиффер віддає перевагу оригінальному варіанту у вигляді шахової дошки. Навіть її кіт Чіп у захваті від таких трендів на жіночі літні сукні.

Зірка обирає і взуття-металік Фото: Getty Images

Оригінальні сукні

Якщо вже розпочали про те, як виділятися цього літа, то тут варто звернути увагу на нестандартні форми. Сітчасті сукні, з бахромою, прикрашені помпонами – усе це різноманіття має місце бути. Наприклад, бренд Valentino узагалі продемонстрував справжню квіткову аплікацію у легкій літній сукні.

Грецькі або драпіровані сукні

Елегантні літні сукні для справжніх богинь – це так звані грецькі або драпіровані варіанти. Уявіть собі будь-яку автентичну статую, у якої фігура обгорнута шматком тканини. Ось саме такі варіанти вже популярні. Дизайнерка Tory Burch продемонструвала відповідний приклад. Грайливий низ і зверніть увагу на колір – знову білий.

Співачка Злата Огнєвіч обирає яскравий червоний колір і довжину міні Фото: Instagram

Сукні у стилі 60-х

Варіанти, натхненні 60-ми роками, - це про міні фасони літніх суконь. Такі вкорочені варіанти успішно з’явилися на подіумах модних брендів і завоювали свою увагу.

Міні-сукні – це вдалий варіант для спекотних літніх днів. А у поєднанні із трендовими балетками утвориться нейомвірний образ.



Бренд Posse пропонує навіть варіанти у вигляді сарафанів.

Атласні сукні

Важкий атлас став трендом 2024 року. Ця розкішна тканина досягла своєї популярності у деяких дизайнерів, які віддали перевагу ніжним рожевим чи жовтим кольорам. Атлас виграшний завдяки своїй блискучій структурі, що дозволяє створити елегантний образ. Його можна комбінувати як у довжині міні, так і максі.

Літні сукні максі - вдалий варіант, який можна доповнювати ременем-аксесуаром. Єлизавета Юрушева обирає глибокий зелений колір Фото: Instagram

Дизайнерка Катерина Сільченко теж демонструє максі варіант і додає накидку з квітами Фото: Den Bobrov, Instagram

А-силуети

Від об’ємних подовжених спідниць – до літніх суконь. Цього літа ще одна епоха – 50-х – задасть тренд в одязі. Тут мається на увазі довга літня сукня так званого А-силуету. Такий фасон вдало підкреслює талію та створює легкість сприйняття.

Поєднувати такі сукні можна із будь-яким взуттям: від балеток до босоніжок на підборах. Маленька сумочка стане вдалим аксесуарним доповненням.

Нічна сорочка

Бренд Guссi, зокрема, нагадав про класичну нічну сорочку і представив так звані сукні-сліпи у новому форматі. Цього літа варто звернути увагу на мереживо, поєднане з блискучим сатином. Сукні на тонких бретелях в комбінації з босоніжками на зав’язках стануть дуже трендовим образом.

Сукню-сліп у ніжному кремовому кольорі обрала акторка Анна Саліванчук Фото: Instagram

Блогерка Саба Мусіна вирішила обрати нестандартну комбінацію із футболкою - як вам такий лук оф зе дей? Фото: Instagram

З вирізом по нозі

Елегантна розкіш – це про сукні з розрізом уздовж ноги. Обираючи їх, ви отримуєте увагу і стильну перемогу. Сатинові чи атласні варіанти, драпіровані чи сліпи – усі ці комбінації ще більше заграють, якщо до них додати довгий розріз.

Такі варіанти ще й вигідні для комбінацій у взутті: кросівки чи кеди? Чому б ні, як це демонструє Леся Нікітюк Фото: Instagram

Ніжний м'ятний колір і оригінальний крій приталеної сукні обирає Єлизавета Юрушева. Головний гравець - довгий розріз по нозі Фото: Instagram

Надихайтеся у створенні літнього образу завдяки окремим напрямкам. Так, цього сезону бере свою популярність денім. А також повертається стиль бохо.