Вагітна Ріанна у розкішній сукні попозувала на хіднику з обома синами. Фото
37-річна американська співачка та засновниця косметичного бренду Ріанна відвідала прем'єру фільму "Смурфи", в якому озвучувала головну героїню.
На хідник знаменитість, яка нині вагітна тертім малюком, прибула у компанії своїх двох синів: 3-річного RZA (Різза) та майже 2-річного Райота.
Для заходу музикантка вбралася в ефектну сукню шоколадного кольору з мереживним ліфом та зеленим ремінцем від Saint Laurent. Образ завершували шкіряна оверсайз курточка і елегантні сережки.
Нагадаємо, батьком дітей співачки є її коханий, американський репер A$AP Rocky. Вже давно ходять чутки, що парочка одружилася, але офіційно це не підтверджено.
Тим не менш, їхній перший синочок народився у травні 2022-го, а вже через декілька місяців зірка завагітніла знову. Про те, що вони чекають на третього малюка Ріанна ефектно оголосила на Met Gala 2025. А не так давно її обранець розповідав про їхніх хлопчиків та ділився сімейними деталями.