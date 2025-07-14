Вагітна Ріанна у розкішній сукні попозувала на хіднику з обома синами. Фото

37-річна американська співачка та засновниця косметичного бренду Ріанна відвідала прем'єру фільму "Смурфи", в якому озвучувала головну героїню.

На хідник знаменитість, яка нині вагітна тертім малюком, прибула у компанії своїх двох синів: 3-річного RZA (Різза) та майже 2-річного Райота.

Для заходу музикантка вбралася в ефектну сукню шоколадного кольору з мереживним ліфом та зеленим ремінцем від Saint Laurent. Образ завершували шкіряна оверсайз курточка і елегантні сережки.

Спадкоємці зірки мило тримали маму за руки, поки та позувала на хіднику Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images

Нагадаємо, батьком дітей співачки є її коханий, американський репер A$AP Rocky. Вже давно ходять чутки, що парочка одружилася, але офіційно це не підтверджено.

Тим не менш, їхній перший синочок народився у травні 2022-го, а вже через декілька місяців зірка завагітніла знову. Про те, що вони чекають на третього малюка Ріанна ефектно оголосила на Met Gala 2025. А не так давно її обранець розповідав про їхніх хлопчиків та ділився сімейними деталями.