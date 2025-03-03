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Шворки і розрізи на стегнах: Вергара на вечірці премії "Оскар" посвітила апетитними формами у звабній сукні. Фото

Карина Тімкова - 3 березня, 14:45

Щорічна вечірка Vanity Fair Oscar 2025 є однією з найочікуваніших подій у світі моди. Після завершення головної кінопремії року знаменитості зібралися на розкішний прийом.

Голлівудські зірки вразили своїми стильними образами, зокрема і колумбійська та американська акторка Софія Вергара.

52-річна зірка зачарувала присутніх спокусливою сукнею м'ятного відтінку зі шнурівкою від грецького бренду Celia Kritharioti, яка вигідно підкреслила її фігуру. Кадрами вона поділилася в Instgaram.

Вергара підкорила Vanity Fair Oscar 2025 розкішним образом

Акторка ефектно виставила сідниці у силуетній сукні

фото з instagram

Софія Вергара попозувала у сукні з вирізами

Софія похизувалася пишним бюстом

Цьогорічний "Оскар" потішив фанатів багатьма цікавинками і смішними моментами з церемонії. ТаблоID також розповів про найкращі блискучі вбрання зірок на хіднику.

Вергара на вечірці Оскару приміряла обтислу сукню з декольте
Зірка серіалу "Гризельда" нагадувала русалоньку у своєму аутфіті

Особливо запам'ятався момент, коли акторка Деріл Ганна піднялась на сцену для вручення нагороди і вигукнула "Слава Україні".

Як відомо, Вергара полюбляє носити сексуальні образи на модні вечірки. А нещодавно на афтепаті премії Emmy Awards акторка не тільки поспокушала своїм луком, але й поласувала бургером.

Нагадаємо, влітку 2023-го Софія оголосила про розлучення з чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. Того ж року вона почала зустрічатись з лікарем Джастіном Саліманом. Також у зірки є 33-річний син Маноло від Джо Гонсалеса.

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