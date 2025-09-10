"Змінила моє життя": Візерспун привітала дочку з 26-річчям милим фото з нею

Карина Тімкова - 10 вересня, 10:00

Американська акторка Різ Візерспун привітала свою дочку Аву Філліпп з днем народження. Їй виповнилося 26 років.

У святковий день знаменитість опублікувала в Instagram миле фото з іменинницею, на якому вони попозували у квіткових сукнях. Щаслива мама також написала привітання:

"З 26-річчям, моя люба дівчинко! Ти змінила моє життя у найкращий спосіб. Я люблю тебе!"

Різ Візерспун привітала дочку з 26-річчям милим фото з нею

Різ помилувалася дорослою донечкою

Фото instagram

До речі, минулої весни Ава дебютувала у серіалі. В епізоді вона показалась у бікіні, яке дуже нагадало знаменитий лук її мами з "Білявки в законі". Нагадаємо, батьком дівчини є ексчоловік Різ, Раян Філліпп. Від нього вона також народила сина Дікона, якому зараз 21 рік.

А її наймолодших спадкоємиць, 12-річний Теннессі народився у шлюбі з агентом по роботі з талантами Джимом Тотом, про розлучення з яким стало відомо у 2023-му. Зі своїми дітьми кінозірка любить збиратися для сімейних вечорів.

Нещодавно Візерспун у купальнику підловили на романтичному побаченні з новим обранцем. Вони разом відпочивали на яхті та плавали.

