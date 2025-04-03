25-річна донька Візерспун дебютувала в кіно у купальнику, схожому на мамин у "Білявці в законі". Відео

Донька американської акторки Різ Візерспун, 25-річна Ава Філліпп дебютувала у серіалі "Доктор Одіссей", де зіграла одну з трьох студенток, що намагаються привернути увагу головного героя.

На промокадрах, знятих за лаштунками, Ава постала в яскравому рожевому бікіні, яке одразу викликало асоціації з персонажем її мами — легендарною Ель Вудс із фільму "Білявка в законі", пише People.

Окрім купальника, вона також одягла золотий медальйон із літерою "V" — ініціали її героїні Вероніки.

Reese Witherspoon's lookalike daughter Ava Phillippe boards 'Doctor Odyssey' for her acting debut: See the photos https://t.co/ond6WND7h1 pic.twitter.com/J6dJydkUmm — Decider (@decider) April 1, 2025

У відео, яке опублікували в TikTok, Ава звернулася до глядачів і закликала дивитися нові серії.

"Привіт усім, це Ава Філліпп, яка грає Вероніку в весняному епізоді серіалу "Доктор Одіссей". Очікуйте", — сказала вона на відео Скрін doctorodyssey

Разом з Авою у серіалі з’явиться Періс Джексон, донька Майкла Джексона та Деббі Роу.

"Доктор Одіссей" розповідає про групу лікарів і медсестер, які працюють на круїзному лайнері, стикаючись з непередбачуваними медичними викликами. Серіал одразу привернув увагу глядачів своїм незвичним форматом. Епізод із дочкою Візерспун вийде днями.

Charlotte Lawrence, Ava Phillippe, and Paris Jackson in this week's Doctor Odyssey episode (Ray Mickshaw/Disney) pic.twitter.com/cJq5b9kjBh — Headline Planet (@headlineplanet) April 1, 2025

Хоча Ава Філліпп виросла у родині знаменитостей, вона не поспішає користуватися виключно зв’язками своїх батьків. Перед тим, як спробувати свої сили в акторстві, вона навчалася в Каліфорнійському університеті Берклі, а також працювала в модельному бізнесі. Тепер вона прагне побудувати кар’єру на екрані.

Нагадаємо, від свого першого чоловіка, актора Раяна Філліппа Візерспун також має сина Дікона, якого в жовтні вітала з 21-річчям. У шлюбі з агентом по роботі з талантами Джимом Тотом Різ народила 12-річного Теннессі. З другим чоловіком акторка теж розлучилася.

49-річна зіркова мама обожнює збирати усіх своїх дітей для сімейних вечорів та спільного відпочинку. А ще знаменита білявка любить відвідувати світські вечірки.