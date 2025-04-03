25-річна донька Візерспун дебютувала в кіно у купальнику, схожому на мамин у "Білявці в законі". Відео
Донька американської акторки Різ Візерспун, 25-річна Ава Філліпп дебютувала у серіалі "Доктор Одіссей", де зіграла одну з трьох студенток, що намагаються привернути увагу головного героя.
На промокадрах, знятих за лаштунками, Ава постала в яскравому рожевому бікіні, яке одразу викликало асоціації з персонажем її мами — легендарною Ель Вудс із фільму "Білявка в законі", пише People.
Окрім купальника, вона також одягла золотий медальйон із літерою "V" — ініціали її героїні Вероніки.
У відео, яке опублікували в TikTok, Ава звернулася до глядачів і закликала дивитися нові серії.
Разом з Авою у серіалі з’явиться Періс Джексон, донька Майкла Джексона та Деббі Роу.
"Доктор Одіссей" розповідає про групу лікарів і медсестер, які працюють на круїзному лайнері, стикаючись з непередбачуваними медичними викликами. Серіал одразу привернув увагу глядачів своїм незвичним форматом. Епізод із дочкою Візерспун вийде днями.
Хоча Ава Філліпп виросла у родині знаменитостей, вона не поспішає користуватися виключно зв’язками своїх батьків. Перед тим, як спробувати свої сили в акторстві, вона навчалася в Каліфорнійському університеті Берклі, а також працювала в модельному бізнесі. Тепер вона прагне побудувати кар’єру на екрані.
Нагадаємо, від свого першого чоловіка, актора Раяна Філліппа Візерспун також має сина Дікона, якого в жовтні вітала з 21-річчям. У шлюбі з агентом по роботі з талантами Джимом Тотом Різ народила 12-річного Теннессі. З другим чоловіком акторка теж розлучилася.
49-річна зіркова мама обожнює збирати усіх своїх дітей для сімейних вечорів та спільного відпочинку. А ще знаменита білявка любить відвідувати світські вечірки.