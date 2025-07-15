Візерспун у бікіні підловили за цілунками та обіймами з коханим на яхті

Різ Візерспун у купальнику сфотографували з бойфрендом на Сен-Тропе Фото instagram

Американська акторка Різ Візерспун була помічена на відпочинку у Франції зі своїм коханим, німецьким фінансистом Олівером Хаарманном.

Парочку, яка разом вже близько року, зазнімкували папараці на яхті біля берегів Сен-Тропе та під час купання в морі. 49-річна Різ і 57-річний Олівер у купальних луках виглядали розслаблено і закохано, багато обіймаючися та цілуючися, пише Daily Mail.

Reese Witherspoon captured in VERY saucy photos with financier Oliver Haarmann.. as her cheeky pet name for him is revealed https://t.co/bRv4kUHyPr — Zicutake USA Comment (@Zicutake) July 15, 2025

Вперше про їхній роман стало відомому у вересні 2024-го. Тоді знаменитість і її бойфренда сфотографували разом в Нью-Йорку.

Reese Witherspoon & Oliver Haarmann Pack on PDA on Yacht in Saint-Tropez https://t.co/WWPVL9LOb9 via @TMZ — Tracy Yerden 🌞🦁🐯🐺🦊🦝🦋🐺☀⭐ (@TracyYerden) July 15, 2025

Як відомо, у березні 2023-го актриса оголосила про своє розлучення з чоловіком, агентом по роботі з талантами Джимом Тотом. Від нього зірка має 12-річного сина Теннессі. А своїх старших дітей: 25-річну Аву і 21-річного Дікона Візерспун народила у шлюбі з Раяном Філіппом.

Зі своїми спадкоємцями зіркова матуся полюбляє влаштовувати спільні свята. До речі, дочка Різ нещодавно дебютувала у серіалі у купальнику, який дуже нагадав образ із "Білявки в законі".