Візерспун у бікіні підловили за цілунками та обіймами з коханим на яхті
Американська акторка Різ Візерспун була помічена на відпочинку у Франції зі своїм коханим, німецьким фінансистом Олівером Хаарманном.
Парочку, яка разом вже близько року, зазнімкували папараці на яхті біля берегів Сен-Тропе та під час купання в морі. 49-річна Різ і 57-річний Олівер у купальних луках виглядали розслаблено і закохано, багато обіймаючися та цілуючися, пише Daily Mail.
Вперше про їхній роман стало відомому у вересні 2024-го. Тоді знаменитість і її бойфренда сфотографували разом в Нью-Йорку.
Як відомо, у березні 2023-го актриса оголосила про своє розлучення з чоловіком, агентом по роботі з талантами Джимом Тотом. Від нього зірка має 12-річного сина Теннессі. А своїх старших дітей: 25-річну Аву і 21-річного Дікона Візерспун народила у шлюбі з Раяном Філіппом.
Зі своїми спадкоємцями зіркова матуся полюбляє влаштовувати спільні свята. До речі, дочка Різ нещодавно дебютувала у серіалі у купальнику, який дуже нагадав образ із "Білявки в законі".