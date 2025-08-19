"Боляче, але дієво": 30-річна Барановська розповіла, які процедури і як часто робить у косметолога
Власниця салонів краси і колишня дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська вважає, що для того, аби мати молодий вигляд, треба відвідувати косметолога в ідеалі раз на тиждень.
У свої 30 років Алла вже бачить вікові зміни, з якими бореться процедурами краси. Якими саме - вона розповіла у сторіс свого Instagram.
Отже, раз на тиждень Барановська робить зволоження шкіри з LED-світлом протягом 40 хвилин. Також вона любить мікротоки на шию та обличчя.
До топ-3 процедур краси Алли входять ін'єкції полінуклеотидів та плазми.
"Боляче, але дієво", - каже Барановська.
На запитання підписників, чи бачить вона вікові зміни, Алла зазначила:
"Звичайно, в 30 тобі треба набагато більше уваги приділяти собі. На жаль, вікові зміни неминучі. Але я роблю все, щоб пригальмувати цей процес...".
Нагадаємо, під час першого року повномасштабної війни Алла набрала понад 15 зайвих кілограмів, а також страждала на акне. Про свій шлях схуднення та боротьби за чисту шкіру вона багато писала у блозі і пише досі.