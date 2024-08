Левченко показалася в купальнику біля води та пояснила, що означає це фото

Левченко про розпізнавальний знак спортсмена у відпустці

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, що спеціалізується на стрибках у висоту, взяла невелику паузу від спорту.

Доказом цього, як пояснила сама спортсменка, є її фото в купальнику.

"Якщо ви бачите спортсмена у купальнику в Instagram, це означає тільки одне - його відправили на перезавантаження, можливо, навіть примусово. Тому, Welcome to the Offseason Stories. Відкриття у тому, що відпочивати теж потрібно вчитися, мозок саботує, хоче на тренування, змагання і по колу. Але це трохи згодом! Всіх цьом", - повідомила 26-річна Юлія.

Левченко поки не розповідала, де саме відпочиває фото з instagram

Як відомо, останній рік Левченко дійсно сповнений подій. У липні вона позбулася статусу холостячки завдяки бігуну Юрію Кіщенко. Весілля відгуляли у столиці.