"Посвячено": Горбунов з Осадчою і двома синами попозували з великодніми кошиками
Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов похвалився фото з дружиною Катериною Осадчою та двома синами - 8-річним Іваном та 3-річним Данилом - з великодніми кошиками.
Родина попозувала коло церкви у вишиванках.
"Посвячено! Дякую", - написав Юрій.
А Катерина на своїй сторінці в Instagram показала останні приготування до Великодня, а саме, як вона підготувала стіл для родинного святкування.
"Я зазвичай сприймала великий стіл завчасно, аби зранку все було готово до улюбленого ранку в році", - додала вона.
Днями Катерина Осадча хвалилася своїм відпочинком з чоловіком та дітьми у Львові.
А Юрій Горбунов показував, як проводить час зі своїми синами на вихідних.
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