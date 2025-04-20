"Посвячено": Горбунов з Осадчою і двома синами попозували з великодніми кошиками

Фото з Instagram Юрія Горбунова

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов похвалився фото з дружиною Катериною Осадчою та двома синами - 8-річним Іваном та 3-річним Данилом - з великодніми кошиками.

Родина попозувала коло церкви у вишиванках.

"Посвячено! Дякую", - написав Юрій.

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Ведучий заселфився з коханою дружиною коло церкви

Фото з Instagram Юрія Горбунова

А Катерина на своїй сторінці в Instagram показала останні приготування до Великодня, а саме, як вона підготувала стіл для родинного святкування.

"Я зазвичай сприймала великий стіл завчасно, аби зранку все було готово до улюбленого ранку в році", - додала вона.

Днями Катерина Осадча хвалилася своїм відпочинком з чоловіком та дітьми у Львові.

А Юрій Горбунов показував, як проводить час зі своїми синами на вихідних.