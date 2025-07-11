Колір хвої та символічна брошка: Зеленська вигуляла елегантний штанний лук на конференції в Римі. Фото
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Італії з офіційним візитом.
10 липня подружжя відвідало Міжнародну конференцію з питань відновлення України. Для заходу перша леді вбралася в елегантний костюм хвойного кольору, що складався з піджака з ремінцем і широких штанів.
На її одязі також виднілася брошка з символом Саміту перших леді та джентльменів. Відповідні фотографії пресслужба опублікувала в Instagram.
Нещодавно Олена вдягала колір морської хвилі для візиту у Фінляндію й костюм кобальтового відтінку на зустріч з данським міністром. Також у гардеробі першої леді є символічні брошки та нюдові одежі.
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