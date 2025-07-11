Колір хвої та символічна брошка: Зеленська вигуляла елегантний штанний лук на конференції в Римі. Фото

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Італії з офіційним візитом.

10 липня подружжя відвідало Міжнародну конференцію з питань відновлення України. Для заходу перша леді вбралася в елегантний костюм хвойного кольору, що складався з піджака з ремінцем і широких штанів.

На її одязі також виднілася брошка з символом Саміту перших леді та джентльменів. Відповідні фотографії пресслужба опублікувала в Instagram.

Олена мала стриманий, але стильний вигляд Фото instagram

Президентське подружжя зустрілося з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні

Зеленська також виступила на Ukraine Recovery Conference 2025

Перша леді України часто обирає мінімалістичні образи для відвідування подій

До речі, у цьому ж костюмі вона зробила візит до Австрії минулого місяця

Український лідер тим часом продовжує змінювати стиль та обирати більш елегантні речі

Нещодавно Олена вдягала колір морської хвилі для візиту у Фінляндію й костюм кобальтового відтінку на зустріч з данським міністром. Також у гардеробі першої леді є символічні брошки та нюдові одежі.