Колір хвої та символічна брошка: Зеленська вигуляла елегантний штанний лук на конференції в Римі. Фото

Карина Тімкова - 11 липня, 14:00

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Італії з офіційним візитом.

10 липня подружжя відвідало Міжнародну конференцію з питань відновлення України. Для заходу перша леді вбралася в елегантний костюм хвойного кольору, що складався з піджака з ремінцем і широких штанів.

На її одязі також виднілася брошка з символом Саміту перших леді та джентльменів. Відповідні фотографії пресслужба опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська у стильному зеленому костюмі попозувала на конференції

Олена мала стриманий, але стильний вигляд

Фото instagram

Олена Зеленська у смарагдовому костюмі відала захід у Римі

Президентське подружжя зустрілося з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні

Олена Зеленська у мінімалістичному луці зачитала промову на конференції в Римі

Зеленська також виступила на Ukraine Recovery Conference 2025

Олена Зеленська поспілкувалася з українською делегацією в Італії

Перша леді України часто обирає мінімалістичні образи для відвідування подій

Олена Зеленська повторила вихід у зеленому костюмі в Італії

До речі, у цьому ж костюмі вона зробила візит до Австрії минулого місяця

Володимир і Олена Зеленські в ошатних луках відвідали конференцію в Римі

Український лідер тим часом продовжує змінювати стиль та обирати більш елегантні речі

Нещодавно Олена вдягала колір морської хвилі для візиту у Фінляндію й костюм кобальтового відтінку на зустріч з данським міністром. Також у гардеробі першої леді є символічні брошки та нюдові одежі.

Читайте також:

Зеленська у Британії вигуляла шовкову блузу люксового бренду. Фото

"Любові недостатньо": Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком з початку війни

Авторський тризуб і відтінок вохри: Зеленська показалася в оригінальній вишиванці

Володимир Зеленський Олена Зеленська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів