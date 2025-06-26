Базові, в'язані чи з голою спиною: які топи варто обрати цього літа. Фото

Хоч літо цьогоріч трошки затрималося, погода вже поступово покращується, тож час швидко оновлювати гардероб.

ТаблоID вже збирав цікаві літні образи, а як щодо трендових топів на літо 2025? Адже саме вдало підібрані майки і футболки "роблять" будь-який лук.

Про найстильніші топи на спекотну пору року - далі в матеріалі.

У горошок

Ультрамодний у 80-х горошок знову повернувся в тренди. Цей принт можна зустріти у різноманітних варіаціях, від суконь до спідниць міді. Тож і топи у горошок сьогодні дуже актуальні.

Їх можна поєднувати з нейтральними джинсами, чорними штанами скінні або ж погратися з поєднаннями у стилі максималізм, і додати до цього принту й інші.

Майки у горошок актуальні, як ніколи Фото Instagram

У 80-х горошок був у тренді Фото The reformation

Базові

ТаблоID вже пригадував, що базові білі майки увірвалися в тренди.

Цей елемент літнього гардероба пасує до будь-чого: від джинсів і шортів до класичних брючних костюмів. Що стосується крою, то найбільш популярні зараз мінімалістичні білі майки в стилі 90-х.

Просто і зі смаком Фото Instagram

Базові майки завжди в моді, але цьогоріч особливо Фото Instagram

В'язані

Як не дивно, але певні в'язані речі асоціюються з літом. Особливо йдеться про плетені майки з тонких ниток. Такі топи стануть чудовим доповненням до речей, які ви берете з собою на відпочинок біля моря.

В'язаний топ буде надійним супутником як на пляжі, якщо одягнути його поверх бікіні, так і ввечері, у поєднанні з класичними брюками або обтислою спідницею максі.

Дуже стильно Фото Free people

Справжній шик Фото With Jean

Романтичні

Тим, хто з радістю сприйняв повернення стилю бохо, радимо звернути увагу на ці романтичні літні топи, що будуть пасувати до будь-яких джинсів у вашій колекції. Це більш романтична альтернатива простій білій футболці, зазвичай виготовлена з легкої бавовни, з вільним кроєм та англійським мереживом.

Ці топи часто називають селянськими Фото Instagram

Ніжно і жіночно Фото Instagram

Еластичні

Цього літа ніщо не зрівняється з трендовими еластичними топами, які часто мають асиметричний силует. Ця літня майка так і випромінює вайб того самого топа з нульових, який і досить простий, щоб носити його щодня, і достатньо ошатний для вечірки.

До того ж він елегантно підкреслює фігуру, тож навіть зі звичайними джинсами ви будете в центрі уваги.

Топ має бути по фігурі Фото Instagram

Для тих, хто хоче виглядати як богиня Фото Papaya

Дитячі

Якби дивно це не звучало, але дитячі футболки зараз в тренді. Це щось із розряду того, як Меган Фокс у нульових забирала топи своїх синів і виглядала у них неймовірно. Вірогідно, дизайнери пригадали ті часи і пропонують нам цьогоріч носити короткі футболки з дитячими принтами або ж достатньо дорослими написами.

Колись у моді були чоловічі оверсайз футболки, а тепер все зовсім інакше Фото Weekday

З відкритою спиною

Ще один тренд з нульових - це топи з відкритою спиною. Два десятиліття тому ми б мріяли про блискучі моделі, які носила Періс Хілтон. Сьогодні такі зірки, як Белла Хадід і Кая Гербер додають силуету більш паризького шарму.

Після років мінімалізму люди прагнуть індивідуальності. А звідки брати натхнення, як не з епохи нульових, коли панувала ця смілива та експериментальна мода?

Мода нульових актуальна й досі Фото H&M

А ще його легко поєднувати Фото Flow

Приталені

Якщо ви уважно стежите за новими трендами, то помітите, що приталені топи - мастхев літа 2025. Довгі жилетки, моделі без бретелей і з баскою, котрі підкреслюють силует і буквально створюють витончені лінії тіла, займають топові фешнпозиції.

Одяг, який підкреслює фігуру зараз в тренді Фото Faithfull

Елементи бохо нас не залишають Фото Instagram

Нагадаємо, ТаблоID постійно пильнує тренди і недавно розповідав про найстильніше взуття цього літа. Спойлер: ці пари достатньо нетривіальні.