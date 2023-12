Стало відомо, з ким Kalush Orchestra побореться за перемогу: результати 2-го півфіналу Євробачення-2022

12-го травня в Турині відбувся другий півфінал Євробачення-2022, в якому змагалися представники 18 країн: Австралія, Азербайджан, республіка Кіпр, Фінляндія, Грузія, Ізраїль, Мальта, Сан-Маріно, Сербія, Бельгія, Чехія, Естонія, Ірландія, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Швеція.

Право взяти участь у фінальній битві здобули: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія, Сербія.

Відкривала конкурс Фінляндія. Гурт The Rasmus виступив із запальною композицією "Jezebel". Як розказували артисти NME, ця пісня про "акулу на підборах", сучасну дівчину, сильну та вільну духом, яка визнає свою сексуальність і бере що хоче.

Ізраїль представив Майкл Бен Давід з синглом "I.M". На особливу увагу заслуговує хореографія та пластика артиста.

Під номером три виступила співачка Konstrakta з Сербії. Вона представила свою країну з піснею "In Corpore Sano", яку інтерпретують як критику сербської системи охорони здоров’я та сатиру на недосяжні стандарти краси.

Наступною композицію "Fade To Black" виконав співак Надір Рустамлі з Азербайджану. Надір займається музикою з юних років: з 7 років брав уроки гри на фортепіано, навчався в музичній школі, а під час навчання в університеті приєднався до гурту.

П'ятими виступили Circus Mircus з Грузії з піснею "Lock Me In". Цікаво, що хлопців, із їхніх слів, об'єднало те, що вони були найгіршими студентами в академії, причому саме цирковій. Гурт епатував глядачів епатажними масками та окулярами, які досить органічно поєдналися з декораціями на сцені.

Від Мальти за участь у фіналі боролася 22-річна Емма Мускат із композицією "I Am What I Am".

Під номером сім Сан-Маріно представив 31-річний Achille Lauro. Він виконав композицію "Stripper". Артист епатував публіку обтислим чорним костюмом і ковбойськими чоботами на підборах. Артист влаштував драйвове шоу-родео.

Наступною виступила Австралія. 23-річний співак Шелдон Райлі, учасник шоу The X Factor Australia та America's Got Talent виконав композицію "Not the Same". Зі слів самого Шелдона, цією своєю піснею він пишається понад усе. Вона навіює йому спогади з дитинства, коли в 6-річному віці йому діагностували синдром Аспергера, пише RadioTimes.

Для виступу артист вдягнув білу пухнасту сукню і доповнив образ маскою із камінчиків, яку зняв в кінці номеру.

Під номером дев'ять виступила республіка Кіпр. Учасниця Andromache заспівала сингл "Na Soun Psema".

Наступною за перемогу змагалася співачка Brooke з Ірландії. Вона заспівала пісню "That’s Rich". Артистка вразила запальним виступом і досить смілим вбранням. Якщо вам здалося, що представниця схожа на Анну Трінчер, то вам не здалося. Українська співачка сама це помічала і жартувала в Instagram.

Andrea виступила від Північної Македонії з піснею "Circles". Вона навчалася на факультеті музичного мистецтва, де оволоділа грою на гітарі та фортепіано.

Під дванадцятим номером Естонію представив артист Stefan з синглом "Hope". До речі, у 2018 році його було визнано найсексуальнішим чоловіком в Естонії.

Співак WRS, він же Андрей-Іонутц Урсу представив Румунію на Євробаченні в Турині з піснею "Llámame". Перш ніж почати кар'єру сольного співака, Урсу займався хореографією і працював танцівником у відомих артистів.

Під номером чотирнадцять Ochman представив Польщу з композицією "River". Кристіан Охман, між іншим, переміг в 11-му сезоні телешоу "Голос Польщі".

Чорногорію представила Vladana з синглом "Breathe". Співачка має три освіти, зокрема й журналістську. У 2015 році вона запустила онлайн-журнал моди. Владана є головною редакторкою видання, веде колонку, бере інтерв’ю в дизайнерів, музикантів, політичних діячів тощо.

З піснею "Miss You" Джеремі Макіз представив Бельгію на Євробаченні у Турині. До слова, харизматичний співак займається не лише музикою, а й футболом.

Сімнадцятою стала Cornelia Jakobs, яка виконала "Hold Me Closer". Співачка представила Швецію. Корнелія виросла в музичній сім'ї, а у 2018 розпочала сольну кар'єру. На Євробаченні виконавиця виступала босоніж: просто так їй легше тримати рівновагу, яку вона втрачає, коли захоплюється співом, пише Eurovision.tv.

Своїм виступом другий півфінал завершили учасники гурту Гурт We Are Domi з Чехії. Вони виконали пісню "Lights off". Свою музику вони описують як електро-поп з нотками інді.

Нагадаємо, 10 травня у Турині відбувся перший півфінал Євробачення-2022. До фіналу потрапили: Україна, Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова, Нідерланди.

Гранд-фінал конкурсу відбудеться 14-го травня. До нього, як відомо, автоматом проходить "велика п'ятірка": Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, котра ще й виборола перемогу минулого року.

