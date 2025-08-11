CHEEV здивував кавером на Lady Gaga та переспівом "Teresa & Maria". Відео

Карина Тімкова - 11 серпня, 13:00
CHEEV зворушив публіку виконанням Teresa & Maria Jerry Heil і alyona alyona

CHEEV заспівав українською хіт Lady Gaga та Bruno Mars у незвичному звучанні

Фото пресгрупа

Співак CHEEV (Влад Чижиков) продовжує дивувати творчими експериментами. У рамках проєкту "МУЗРУМ" артист разом із бендом шоу не лише заспівав свої найвідоміші треки, а й представив неочікувані інтерпретації світових хітів.

Серед виступів прозвучали авторські композиції "Рана", "Гарно так", "Мрієшся" та "Пазл". Однак найбільше емоцій у глядачів викликало виконання пісні Jerry Heil і alyona alyona "Teresa & Maria". CHEEV зізнався, що ця робота дуже йому близька:

"В мене, як в автора буває таке: "Боже, чому не я написав першим цю пісню? Мене просто випередили… Ця пісня написана моєю музичною мовою".


CHEEV представив кавер на трек Леді Гаги

Музикант дослідив нові стилістики та техніки співу

Не менше захоплення викликала й українська адаптація хіта Lady Gaga та Bruno Mars "Die with a Smile". Переклад і творче переосмислення зробив креативний продюсер проєкту Роман Діхтяр. Ще однією несподіванкою стало чуттєве виконання композиції David Guetta "Love is Gone" у новій для Влада стилістиці.

CHEEV виконав українську версію хіта Lady Gaga і Bruno Mars

CHEEV представив кавери на топові треки

Кадр з youtube

Співак також розповів, що його вокал постійно змінюється.

"Я люблю експериментувати, але роблю це поступово, щоб сильно не шокувати людей. Я не спринтер, я марафонець. Те, як я співав 5 років тому, відрізняється від того, як я співаю зараз. І так само відрізняється від того, як я співав 10 років тому — на це впливає музика", — пояснив він.

CHEEV заспівав Love is Gone Девіда Гетти у новій для себе стилістиці

Шанувальники насолодилися оновленими варіантами відомих пісень

Фіналом вечора стали дві культові українські композиції — "Чарівна скрипка" Юрія Рибчинського й Ігоря Поклада, а також пісня "Я йду" Юрка Юрченка, який нині служить у Збройних силах України.

Нагадаємо, у творчому портфоліо CHEEV також є вражаючий кліп "Таро" та щемлива колаборація з Анною Трінчер.

Як відомо, співак набрав популярність після початку повномасштабного вторгнення. Якось ТаблоID розповідав про інших артистів, які почали активно розвивати кар'єру після лютого 2022-го.

