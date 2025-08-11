CHEEV здивував кавером на Lady Gaga та переспівом "Teresa & Maria". Відео

CHEEV заспівав українською хіт Lady Gaga та Bruno Mars у незвичному звучанні Фото пресгрупа

Співак CHEEV (Влад Чижиков) продовжує дивувати творчими експериментами. У рамках проєкту "МУЗРУМ" артист разом із бендом шоу не лише заспівав свої найвідоміші треки, а й представив неочікувані інтерпретації світових хітів.

Серед виступів прозвучали авторські композиції "Рана", "Гарно так", "Мрієшся" та "Пазл". Однак найбільше емоцій у глядачів викликало виконання пісні Jerry Heil і alyona alyona "Teresa & Maria". CHEEV зізнався, що ця робота дуже йому близька:

"В мене, як в автора буває таке: "Боже, чому не я написав першим цю пісню? Мене просто випередили… Ця пісня написана моєю музичною мовою".

Музикант дослідив нові стилістики та техніки співу

Не менше захоплення викликала й українська адаптація хіта Lady Gaga та Bruno Mars "Die with a Smile". Переклад і творче переосмислення зробив креативний продюсер проєкту Роман Діхтяр. Ще однією несподіванкою стало чуттєве виконання композиції David Guetta "Love is Gone" у новій для Влада стилістиці.

CHEEV представив кавери на топові треки Кадр з youtube

Співак також розповів, що його вокал постійно змінюється.

"Я люблю експериментувати, але роблю це поступово, щоб сильно не шокувати людей. Я не спринтер, я марафонець. Те, як я співав 5 років тому, відрізняється від того, як я співаю зараз. І так само відрізняється від того, як я співав 10 років тому — на це впливає музика", — пояснив він.

Шанувальники насолодилися оновленими варіантами відомих пісень

Фіналом вечора стали дві культові українські композиції — "Чарівна скрипка" Юрія Рибчинського й Ігоря Поклада, а також пісня "Я йду" Юрка Юрченка, який нині служить у Збройних силах України.

Нагадаємо, у творчому портфоліо CHEEV також є вражаючий кліп "Таро" та щемлива колаборація з Анною Трінчер.

Як відомо, співак набрав популярність після початку повномасштабного вторгнення. Якось ТаблоID розповідав про інших артистів, які почали активно розвивати кар'єру після лютого 2022-го.