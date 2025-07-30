Кетс'ют, білизна та бікіні: Огнєвіч у сексі луках посвітила формами в еротичному кліпі
Співачка Злата Огнєвіч представила спокусливий кліп на свою нову композицію "Вільна".
У музичному відео артистка постала у різноманітних сексуальних луках: топі, контрастних комплектах білизни, леопардовому купальнику та чорному кетс'юті з декольте.
На зйомках до 39-річної зірки приєднався таємничий чоловік, разом пара наробила дійсно еротичного контенту у ванній, на ліжку та біля басейну.
"Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?". Подивіться кліп до кінця — і все зрозумієте", — заінтригувала вона.
Зазначимо, Огнєвіч час від часу показується в білизні та влаштовує пікантні танці під власні треки. А у її портфоліо є нестандартна зйомка у шкірі й фотосесія у милому рожевому образі.
Також Злата багато часу приділяє спорту. Вона вже показувалася на заняттях з пілатесу, ділилася секретами стрункого тіла та розповідала про свій раціон.
До речі, про особисте життя зірки нічого невідомо, але минулого літа ходили чутки про її роман з одруженим колегою.