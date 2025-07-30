Кетс'ют, білизна та бікіні: Огнєвіч у сексі луках посвітила формами в еротичному кліпі

Карина Тімкова - 30 липня, 17:00

Співачка Злата Огнєвіч представила спокусливий кліп на свою нову композицію "Вільна".

У музичному відео артистка постала у різноманітних сексуальних луках: топі, контрастних комплектах білизни, леопардовому купальнику та чорному кетс'юті з декольте.

На зйомках до 39-річної зірки приєднався таємничий чоловік, разом пара наробила дійсно еротичного контенту у ванній, на ліжку та біля басейну.

Злата Огнєвіч у топі попозувала на ліжку для свого кліпу

Злата млосно полежала на ліжку

Кадр з кліпу Lera Mazur

Злата Огнєвіч у топі похвалилася формами на ліжку

Співачка грайливо позакидувала ніжки

Злата Огнєвіч у трусиках засвтіила сідниці у кліпі

Кадри вийшли дійсно ефектними

Злата Огнєвіч у трусиках попозувала поруч з актором для інтимної сцени

Разом з актором (або таємничим обранцем) Огнєвіч зіграла пристрасну парочку

"Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?". Подивіться кліп до кінця — і все зрозумієте", — заінтригувала вона.

Злата Огнєвіч засвітила декольте у шкіряному топі

Авторка хітів показала бюст крупним планом

Злата Огнєвіч у леопардовому купальнику показала сідниці біля води

У кліп також потрапили пікантні кадри біля басейну

Злата Огнєвіч наробила мокрих кадрів для свого кліпу

Злата не побоялася намочитися для відео

Злата Огнєвіч у бікіні поторкалася оголеного актора для кліпу

Цікаво, своїм кліпом знаменитість натякнула, що вона вільна, чи все-таки закохана?

Злата Огнєвіч у білизні й панчохах засвітила сідниці й стегна у кліпі

Артистка зняла свої форми у трусиках і панчохах з мереживом

Злата Огнєвіч у білизні зняла еротичну сцену з актором

З партнером по зйомках у виконавиці була неабияка хімія

Злата Огнєвіч в трусиках похвалилася сідницями у кліпі

Обережно, тут гаряче

Злата Огнєвіч посвітила бюстом в обтислому образі для кліпу

Про декольтований образ музикантка теж не забула

Злата Огнєвіч в обтислому комбінезоні потанцювала для кліпу

Зірка похвалилася формами в обтислому вбранні

Зазначимо, Огнєвіч час від часу показується в білизні та влаштовує пікантні танці під власні треки. А у її портфоліо є нестандартна зйомка у шкірі й фотосесія у милому рожевому образі.

Також Злата багато часу приділяє спорту. Вона вже показувалася на заняттях з пілатесу, ділилася секретами стрункого тіла та розповідала про свій раціон.

До речі, про особисте життя зірки нічого невідомо, але минулого літа ходили чутки про її роман з одруженим колегою.

Читайте також:

"Натяки будуть": Огнєвіч на кухні показала, як її змінить кохання. Відео

Помаранч під герберу і шкіряна троянда: Огнєвіч підібрала весняні луки під квіти

"Таргани повзали по мені": Огнєвіч пригадала обіцянку, яку дала собі в студентські роки під час життя в гуртожитку

Злата Огнєвіч купальники
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів