Кетс'ют, білизна та бікіні: Огнєвіч у сексі луках посвітила формами в еротичному кліпі

Співачка Злата Огнєвіч представила спокусливий кліп на свою нову композицію "Вільна".

У музичному відео артистка постала у різноманітних сексуальних луках: топі, контрастних комплектах білизни, леопардовому купальнику та чорному кетс'юті з декольте.

На зйомках до 39-річної зірки приєднався таємничий чоловік, разом пара наробила дійсно еротичного контенту у ванній, на ліжку та біля басейну.

Злата млосно полежала на ліжку Кадр з кліпу Lera Mazur

Співачка грайливо позакидувала ніжки

Кадри вийшли дійсно ефектними

Разом з актором (або таємничим обранцем) Огнєвіч зіграла пристрасну парочку

"Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?". Подивіться кліп до кінця — і все зрозумієте", — заінтригувала вона.

Авторка хітів показала бюст крупним планом

У кліп також потрапили пікантні кадри біля басейну

Злата не побоялася намочитися для відео

Цікаво, своїм кліпом знаменитість натякнула, що вона вільна, чи все-таки закохана?

Артистка зняла свої форми у трусиках і панчохах з мереживом

З партнером по зйомках у виконавиці була неабияка хімія

Обережно, тут гаряче

Про декольтований образ музикантка теж не забула

Зірка похвалилася формами в обтислому вбранні

Зазначимо, Огнєвіч час від часу показується в білизні та влаштовує пікантні танці під власні треки. А у її портфоліо є нестандартна зйомка у шкірі й фотосесія у милому рожевому образі.

Також Злата багато часу приділяє спорту. Вона вже показувалася на заняттях з пілатесу, ділилася секретами стрункого тіла та розповідала про свій раціон.

До речі, про особисте життя зірки нічого невідомо, але минулого літа ходили чутки про її роман з одруженим колегою.