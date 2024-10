Осінній сезон в Caribbean: шоу без табу "Жаба Гадюка", стендап Корогодського, концерти Schmalgauzen

Жовтень у Caribbean Club обіцяє багато вражень: театральні провокації від "Чорного Квадрата", відверте вар’єте-шоу "Рояль", гумор без табу на шоу "ЖАБА ГАДЮКА" та стендапі Гаріка Корогодського, два концерти SCHMALGAUZEN, наживо легендарна музика Beatles та шалені DISCO-вечірки. Спеціальна подія місяця — концерт з нагоди 20-річчя гурту Yurcash. Повний розклад подій — в добірці нижче.

9, 12, 16, 19, 23 та 30 жовтня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.

У жовтні для гостей підготували вистави, що піднімуть настрій і допоможуть відпочити від щоденних справ: 9 жовтня — "Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам", 12 жовтня — "Попередні пестощі", 16 жовтня — "Хто Кого хоче", 19 жовтня — "21 хвилина До та Після сексу", 23 жовтня — "Topless. Все включено", 30 жовтня — "Щастя завжди поруч". Всі вистави правдиві, актуальні, про людей, які живуть зараз. Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

10 жовтня: концерт-триб’ют The Beatles

Продюсерський проєкт Павла Шилька представляє першу програму серії концертів, присвячених легендарним артистам. У живому виконанні професійних вокалістів та сесійного бенду Kaska Records пролунає класика The Beatles!

Гостей чекають епохальні пісні з альбомів "Revolver", "Magical Mystery Tour", "Let It Be", "Help!", "Yellow Submarine", "Beatles for Sale" та інших. Від проникливої "Yesterday" до вибухової "Hey Jude" — цей вечір стане справжньою подорожжю крізь час разом із безсмертною музикою бітлів!

11 та 25 жовтня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" з зірковою вокалісткою Lida Lee — шоу для дорослих, вишукана кухня та інтимна атмосфера. У вартість квитка входить відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох / коктейль).

В 2019 році Caribbean Club започаткував шоу Вар’єте "Рояль". Зараз це єдине клубне шоу, яке триває майже 5 років, в програмі якого брали участь декілька десятків зіркових українських артистів. Постановники шоу — хореографи проєкту "Танці з зірками".

Частина прибутку від Вар’єте "Рояль" спрямовується на підтримку ЗСУ.

12, 18 та 19 жовтня: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY.

В пʼятницю та суботу жива музика, мікс крутих пісень, запальна атмосфера! Наживо хіти виконують професійні кавер-гурти, зокрема F.L.I.R.T., Elton Clapton, Real Band та TOKYO. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.

15 жовтня: ЖАБА ГАДЮКА. LIVE SHOW

Популярне шоу "Хто з нас?" від Youtube-каналу ЖАБАГАДЮКА в офлайн форматі. На сцені зберуться яскраві резиденти каналу: Вова Шумко, Вася Харизма, Олег Свищ та Антон Мигаль. В програмі: гумор без цензури, інтерактив з гостями, неймовірні та курйозні моменти з життя та зі світу шоубізу. Вечір обіцяє бути наповненим гострим гумором та яскравими емоціями.

20 жовтня: Гурт Yurcash. 20 років на сцені

Святкування 20-річчя гурту Yurcash об'єднає нову рок-музику з улюбленими хітами різних років, від хардкору до шансону. Все розмаїття репертуару: від "Менуетів" до "Жовтий скотч", від "Мундіаль" до "Stop killing love". Зіркові гості концерту виконають улюблені хіти Yurcash. Перший анонсований гість — запальні амбітні хітмейкери з гурт NAZVA.

За 20 років в колективі відбулось чимало змін, незмінним залишилась шалена енергія, потужність та відвертість, котрі заповнять сцену 20 жовтня.

22 жовтня: сітдаун Гаріка Корогодського "Про н…, ж…, т…"

Після вражаючого першого виступу, де Гарік довів, що не знає меж у своїх жартівливих експериментах, він повертається з новою порцією жорсткого гумору та іронії. 3-го жовтня відбудеться спеціальний сольний сітдаун на біс.

В програмі шалені жарти, життєва філософія та найсміливіші теми.

26 та 27 жовтня: Schmalgauzen

Виступи творчої формації Schmalgauzen — це не просто концерт чи вистава, це унікальний мистецький досвід. Їхні перформанси відбуваються у музично-драматичній формі, підкуповують гротескними образами та несподіваними поворотами сюжету, занурюючи глядачів у світ емоцій і вражень.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.