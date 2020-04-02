Хвора на коронавірус Іванна Сахно: Мої симптоми почали згасати

22-річна актриса Іванна Сахно, яку минулого тижня госпіталізували з коронавірусом, повідомила, що їй вже краще і вона вже вдома.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом", - зазначила актриса.

Іванна хворіє вже два тижні

"Мої симптоми почали згасати, і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним, і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки", - закликала молода зірка Голівуду.

Нагадаємо, про те, що Сахно захворіла на COVID-19, стало відомо 22-го березня.

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