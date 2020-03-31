"Новий розділ": принц Гаррі та Меган попрощалися з фанами в Instagram

Схоже, британський принц Гаррі та Меган Маркл вирішили більше не вести Instagram, який проіснував рік та набрав 11,3 мільйона підписників.

Прощальний допис із побажаннями добра та здоров'я пара оприлюднила в ньому 30-го березня. 31-го ж березня герцог із герцогинею "допрацьовують" свій останній день у королівській родині.

"Як усі ми можемо відчути, світ нині здається надзвичайно крихким. Оскільки ми впевнені, що кожна людина має потенціал та можливість зробити свій важливий внесок - ми бачимо це зараз по всьому світі, в наших родинах, наших спільнотах та на передовій - разом ми можемо надихнути одне одного на усвідомлення широти цього потенціалу", - написали герцог та герцогиня.

Вони додали, що найважливішим зараз є людське здоров'я та пошук вирішення проблем, які постали перед людством внаслідок пандемії коронавірусу.

"Оскільки всі ми шукаємо свю роль у цих глобальних змінах та змінах звичного способу життя, ми зосереджуємося на новому розділі, щоби зрозуміти, як можемо принести найбільше користі. Хоча ви можете не бачити нас тут, робота продовжується", - наголосили Гаррі та Меган.

"Спасибі вам, цій спільноті - за підтримку, натхнення та спільну відданість добру в цьому світі. Ми з нетерпінням чекаємо, коли знову встановим з вами звязок. Ви чудові! Доти ж, будь ласка, піклуйтеся про себе та одне про одного. Гаррі та Меган", - попрощалися вони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 2 Окт 2019 в 5:26 PDT

Нагадаємо, подейкували, що офіційний Instagram веде не сммник, а сама Меган Маркл. Адже герцогиня має досвід блогерства.

Як відомо, готуючись до "Мегзіту", принц та його дружина таємно створили собі окремий вебсайт. А про намір виступити з заявою про своє відокремлення від королівської родини Меган та Гаррі сповістили принца Чарльза та принца Вільяма лише за 10 хвилин, не давши змогу їхнім пресслужбам підготуватися.

Прітнскрін з Instagram герцога та герцогині Сассекських

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