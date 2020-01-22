"Королівська сім'я мені винна": батько Маркл розкритикував її та принца й заявив, що дочкою рухають гроші
Скандально відомий тесть британського принца Гаррі, батько Меган Маркл, звісно ж, не міг проігнорувати такої резонансної події, як їхній вихід із королівської родини.
Томас Маркл вважає, що донька утнула це в гонитві за грошима. І йому за неї соромно.
Чоловік поділився своїми думками у документальному фільмі "Томас Маркл: Моя історія". Також він підтвердив, що братиме участь у судовому процесі Меган проти британських ЗМІ - причому не на її боці.
Про це пише The Dail Mail.
"They're turning it into a Walmart with a crown on it now." Meghan's dad tells his side of the story, tonight at 9pm. #ThomasMarkleMyStory pic.twitter.com/odTtfkjWgh— Channel 5 (@channel5_tv) January 22, 2020
"Я не думаю, що на цей момент вони будуть раді мене побачити чи захочуть зі мною поговорити. Вони можуть побачити мене востаннє, коли мене в землю закопуватимуть", - оцінив свої шанси на возз'єднання з дочкою та знайомство з онуком Томас.
Востаннє він спілкувався з Меган та Гаррі телефоном перед їхнім весіллям. Тоді вони якраз взнали, що Маркл необачно погодився за гроші попозувати для папарацці.
"Гаррі сказав мені: "Якби ви мене послухали, з вами би цього не сталося". А я йому відповів: "Дуже погано, що я не помер, бо тоді би ви могли вдати, ніби вам сумно", і закінчив телефонну розмову з ними. З мене було досить", - пригадав батько Меган.
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Маркл підтвердив, що свідчитиме на суді проти дочки та зятя. І йому байдуже, якої вони про нього думки.
"Мені байдуже. На цей момент вони мені винні. Королівська сім'я мені винна. Гаррі мені винен, Меган мені винна. Я маю отримати винагороду за те, через що пройшов. Моя донька говорила мені, що коли я досягну похилого віку, вона подбає про мене. Я вже в похилому віці, настав час подбати про татуся", - заявив батько Меган.
Томасу соромно за поведінку Меган та Гаррі, мовляв, вони здешевлюють монархію. Як висловився чоловік, перетворюють королівську родину на "(дисконт-супермаркет) Walmart у короні".
"Кожна маленька дівчинка хоче стати принцесою, а їй це вдалося, і тепер вона відмовляється від цього... схоже на те, що вона відмовляється від цього заради грошей", - зазначив Маркл.
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"Таке враження, що $3 мільйони та 26-кімнатний дім (мається на увазі Фрогмор-котедж) - цього для них недосить... мені за це соромно", - побідкався Томас.
Як відомо, батьки Меган розлучилися, коли вона була маленькою, але підлітком вона кілька років жила з батьком. Із мамою, Дорією в герцогині дуже теплі стосунки, вона була на весіллі та згодом перебралася до дочки, щоби допомагати глядіти маленького онука.
Нагадаємо, батько, а ще брат і старша сестра герцогині охоче роздають інтерв'ю про неї. А Томас навіть передав журналістам її особистого листа. Через це дружина принца Гаррі подала до суду.
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