"Королівська сім'я мені винна": батько Маркл розкритикував її та принца й заявив, що дочкою рухають гроші

Скандально відомий тесть британського принца Гаррі, батько Меган Маркл, звісно ж, не міг проігнорувати такої резонансної події, як їхній вихід із королівської родини.

Томас Маркл вважає, що донька утнула це в гонитві за грошима. І йому за неї соромно.

Чоловік поділився своїми думками у документальному фільмі "Томас Маркл: Моя історія". Також він підтвердив, що братиме участь у судовому процесі Меган проти британських ЗМІ - причому не на її боці.

Про це пише The Dail Mail.

"They're turning it into a Walmart with a crown on it now."