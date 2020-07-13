Капелюх та голі коліна: Меган Маркл вигуляла літній лук у Беверлі-Хіллз

Офіційно залишивши королівську родину Великої Британії, герцогиня Меган Маркл тепер може не озиратися на правила етикету і вільніше обирати собі одяг. У легкому білому платті 38-річна дружина принца Гаррі посвітила ніжками у Беверлі-Хіллз.

Як пише The Daily Mail, сукня, що на Мег - від бренду Magic Linen, і коштує така 76 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Janelle (@royalreplimeghan) 11 Июл 2020 в 2:44 PDT

Іще видання звернуло увагу на автомобіль, яким пересувається подружжя. Вибір Гаррі з Меган дещо здивував, адже Cadillac Escalade із 6-літровим двигуном - авто досить "ненажерливе" і зовсім не еко-френдлі.

Нагадаємо, герцога та герцогиню Сассекських, котрі позиціонують себе як борці за довкілля, вже звинувачували у лицемірстві. Адже пара полюбляє літати приватними, а не комерційними авіарейсами, тим самим збільшуючи викиди СО2 до атмосфери.

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